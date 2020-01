Stefano De Martino vuole rimuovere due dei suoi tatuaggi

Nelle scorse ore il ballerino Stefano De Martino ha condiviso tramite le sue storie su Instagram una fotografia che vede la sua mano sinistra con una grossa fasciatura. Il ragazzo napoletano, a seguito di quella immagine, avrebbe spiegato di aver iniziato il trattamento laser per rimuovere due dei suoi tatuaggi.

“Fare un tatuaggio fa male, rimuoverlo fa molto male.”, queste sarebbero le parole di Stefano che di disegni sulla pelle è uno che se ne intende: l’uomo, infatti, vanta numerosi decori che ricoprono il suo corpo. Dopo alcuni anni, però, sarebbe giunto il momento di “ripulirsi”, rinunciando a due tatuaggi sulla mano sinistra: la scritta “Sui Generis“, che si trova sul dorso della mano, e la piccola ancora sulla falangina dell’anulare.

Dopo aver rimosso il tatuaggio ormai noto a seguito della separazione con l’ex moglie Belen, poi riconquistata, Stefano non sembra ancora aver finito la “pulizia”. Insomma, tanto tempo a decidere quale simbolo disegnare indelebilmente sulla pelle, per poi capire che quello che conta, alla fine, si conserva comunque nel cuore.

Un po’ di tempo fa, De Martino, aveva parlato proprio della scritta sulla mano, spiegando i motivi che l’avevano spinto a tatuarla: “Il nuovo tatuaggio per me ha il significato letterale della parola ‘Sui Generis’ cioè di un genere suo proprio, viene usato per indicare l’atipicità di un soggetto o dell’argomento trattato.” Anche il posto dove l’ha fatto, sulla mano, è abbastanza anticonvenzionale e continua: “Rispetta la mia personalità ed il modo di vivere per certi aspetti tradizionale e per altri del tutto particolare”.

Al momento, Stefano De Martino, non ha voluto specificare il motivo che l’ha spinto verso la cancellazione definitiva dei suoi tatuaggi anche se ha dichiarato che si è trattato di una scelta difficile; non si sa se la difficoltà fosse intesa solo come dolore fisico o anche un’indecisione di fondo. Qualcuno ipotizza un ruolo importante nella carriera del ballerino che potrebbe aver richiesto le mani “libere”.