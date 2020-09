Stefano De Martino torna tra le braccia dell’ex: i due paparazzati in auto insieme

Dopo un’estate vissuta al massimo nonostante la fresca separazione dall’ex moglie Belen Rodriguez, Stefano De Martino è tornato a Milano, dove ha comprato casa per stare più vicino al figlio Santiago, che vive con la mamma nel capoluogo lombardo. Ma a Milano, Stefano non è solo.

Sì, perché stando alla notizia riportata dal settimanale Oggi, l’ex ballerino di “Amici” avrebbe riallacciato i rapporti con una sua ex fidanzata. Non si tratta ovviamente né di Belen né di Emma Marrone, con cui ormai è finita da dieci anni, bensì della stilista Gilda D’Ambrosio.

La ragazza, che è molto famosa su Instagram anche per essere una grande amica della blogger Chiara Biasi e di altre influencer molto in vista, vive anche lei a Milano ed ha avuto una storia con De Martino quando questi si era separato da Belen per la prima volta. A onor del vero va detto che i due non sono mai usciti davvero allo scoperto, anche se gli avvistamenti nella stessa comitiva di amici e qualche bacio rubato facevano pensare che Gilda per il ballerino non fosse una semplice amica.

Anche perché lei e Stefano si erano frequentati per un lungo periodo e non solo per qualche sporadico weekend, come invece è successo la scorsa estate a Stefano con diverse ragazze, tra cui la showgirl Mariana Rodriguez e una bellissima ventenne di nome Fortuna. Tutte quante sono state definite dai giornali come le nuove fiamme di Stefano, ma lui ha sempre dichiarato che si trattava solo di amiche.

Farà lo stesso nel caso di Gilda D’Ambrosio? Di certo non potrà negare che si stanno rivedendo, visto che il settimanale Oggi questa settimana è uscito con un servizio fotografico della coppia, avvistata insieme in auto. Gilda e Stefano avrebbero trascorso la serata in centro, a Milano, e i loro volti in foto appaiono sorridenti e distesi, segno che se anche in passato si sono allontanati, ora si sono ritrovati. Come la prenderà Belen Rodriguez?