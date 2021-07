Stefano De Martino svela il segreto del successo di Maria De Filippi: "L’ho fatto mio"

Stefano De Martino è tornato a parlare. Il ballerino, intervistato da Vanity Fair si è raccontato senza filtri. La carriera di Stefano è stata tutta un crescendo. Da concorrete ad “Amici” a conduttore Rai. Un bel salto quello che vede oggi De Martino uno dei volti di punta della televisione italiana. Sicuramente il merito è suo, ma anche di Maria De Filippi.

Dopo l’esperienza nel talent show, Queen Mary non lo ha mai lasciato. La conduttrice è sempre stata accanto a Stefano, diventandone pigmalione. Il ballerino non ha mai nascosto la sua gratitudine nei riguardi della De Filippi e soprattutto non ha mai negato che dietro il suo successo, Maria ci ha messo del suo. Nell’intervista rilasciata, il ballerino si è raccontato tra vita privata e professionale e tra le tante cose, ha parlato proprio di Queen Mary.

Stefano ha svelato il segreto del successo della conduttrice, dichiarando: “Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa“. Dunque, De Martino parla della De Filippi come di una che fatica senza faticare, appassionata del suo lavoro, perfezionista fino alla maniacalità.

È questo il segreto del suo successo e Stefano glielo ha rubato, puntando a fare lo stesso. Il ballerino ha poi parlato di suo padre, svelando come questi lo abbia esposto a dei rischi non vietandogli nulla, ciò perché tenerlo in una campana non lo avrebbe protetto dai pericoli della vita. Nessuna domanda sulla sua ex moglie, Belen Rodriguez e sul fatto che da poco sia diventata mamma per la seconda volta.

Dunque, Stefano De Martino ha carpito il segreto del successo della De Filippi e tende a farlo proprio. Lui che negli ultimi anni ha dato prova di maturità in Rai, conducendo trasmissioni come “Stasera tutto è possibile”. Al momento il suo ritorno sul piccolo schermo è stato posticipato, difatti non lo vedremo almeno fino alla fine dell’anno.