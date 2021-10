Stefano De Martino ha compiuto 32 anni. Il ballerino ha spento le candeline e per l’occasione, diversi sono stati gli auguri social arrivati per lui. I festeggiamenti non sono mancati, anche se tutti erano alla ricerca della sua nuova fiamma. Archiviato il matrimonio bis con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto il piccolo Santiago, Stefano non ha mai ufficializzato alcuna relazione sebbene gli siano stati attribuiti diversi flirt.

Negli ultimi giorni, De Martino è tornato al centro del gossip: sembrerebbe avere una nuova fidanzata. Il ballerino, stando a quanto si apprende dal magazine Chi, avrebbe iniziato una nuova frequentazione con una ragazza la cui identità resta top secret. Per una nuova presunta ragazza per Stefano che arriva, una sua ex storica è rimasta nei cuori di tutti: Emma Marrone.

Tra il ballerino e la cantante, la storia terminò proprio perché lui si innamorò di Belen. Col tempo i rapporti tesi sono cambiati, con i due ex che hanno iniziato a parlarsi. La Marrone non ha mai nascosto di non aver nulla da recriminare alla Rodriguez e che se c’era qualcuno da perdonare, quello era proprio Stefano. Emma però lo ha perdonato e il gesto compiuto per il compleanno del ballerino, lo testimonia.

Tra i tanti auguri fatti a De Martino sui social, sono arrivati anche quelli della Marrone. Segno questo che i loro rapporti oggi sono distesi. Il ballerino ha risposto con affetto agli auguri della sua ex e la cosa non è passata inosservata. “Auguri Ste!!!“, ha scritto Emma, accompagnando le parole con un’emoticon che da il bacio. “Grazie!“, ha prontamente replicato lui, accompagnando a sua volta le parole con un cuore e due mani giunte.

Dunque, i due ex di strada ne hanno fatta negli anni e adesso vige un bel rispetto tra loro. Stefano ha lasciato la danza per affermarsi come conduttore, mentre Emma è una delle cantanti più apprezzate nel panorama nostrano. All’epoca erano due ragazzini, oggi sono un uomo e una donna e la loro maturità la dimostrano anche nelle piccole cose.