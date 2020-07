Stefano De Martino si sfoga in diretta su Belen: “E basta…a voi che ve ne fot..”

La storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez si è nuovamente interrotta. Intorno a questa notizia il gossip non si ferma ed è caccia ai nuovi amori dei due ma anche alle motivazioni reali della nuova rottura della coppia, che si era ricongiunta pochi mesi prima.

Teatro dell’ultima querelle in merito proprio il palco di Made in Sud, programma condotto dal ballerino su Rai 2. Stefano, infatti, ha preso la parola e si è lasciato andare ad uno sfogo proprio sui tanti rumors intorno alla rottura con la modella argentina.

“E basta! Sono mesi che parlate e scrivete” Sono fidanzato o non sono fidanzato? Ma a voi che ve ne fot*e?!” ha detto il ballerino. Un tono simpatico e divertito quello di De Martino, che non è nuovo a sketch di questo tipo. Il ballerino, infatti, già in passato era stato al gioco quando i colleghi lo avevano coinvolto in battute comiche e frecciatine sulla sua vita privata.

Una semplice battuta? In molti, dietro questa gag, vedono un fondo di verità ed una frecciatina nei confronti dei tanti giornali e siti di gossip che in queste settimane stanno avanzando svariate ipotesi sulla fine della storia tra Belen e Stefano ma che soprattutto cercano di accaparrarsi scatti equivoci o rivelatori sulle nuove fiamme dei due.

Di certo di tutto questo sentiremo ancora parlare, soprattutto nei mesi estivi da sempre teatro dei gossip più bollenti.