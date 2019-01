Stefano De Martino si confessa: "Sono single ed ho fatto ricorso alla chirurgia estetica perchè mi sentivo brutto"

Stefano De Martino, nell’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha risposto sinceramente, simpaticamente alle domande che gli utenti pongono ossessivamente su Google: leggere le numerose fake news che circolano in rete, del resto, lo diverte. In primis si è narrato di ‘Amici’ e inevitabilmente di Maria De Filippi: “Si tratta del programma che mi ha lanciato. Non pensavo di fare televisione, poi un po’ per esigenza, un po’ per curiosità, mi sono ritrovato a fare i provini per Amici. Mi ha cambiato la vita. Se ci sarò nella prossima edizione? Non credo”.

A seguire si è dato attenzione alle domande pruriginose che innalzano la curiosità degli internauti, e in merito al presunto fidanzamento con Chiara Scelsi, il ballerino ha confessato di essere single e che il figlio Santiago è in realtà il suo fidanzato: “È la cosa migliore che ho fatto. Mio figlio e io siamo un po’ fratelli. Dico un po’ perché a volte devo fare per forza di cose il padre, perché non va bene essere troppo amici dei figli”.

Per Stefano il capitolo Belen Rodriguez è inevitabile: ha nuovamente affermato che, anche se non è tornato assieme alla ex moglie, sono comunque una bella famiglia e che, secondo lui, è importante trasmettere ai figli un’unione familiare che va al di là del rapporto tra uomo e donna: “Se ho lasciato Belén? È successo anche questo”.

La verità su Gilda Ambrosio e l’amicizia con Corona

In merito alla liaison con Gilda Ambrosio ha ammesso che è stata l’unica ragazza che ha frequentato per un po’di tempo negli ultimi anni e che, nonostante sia una persona estremamente talentuosa, suo malgrado, si è ritrovata stritolata nel frullatore del gossip. Non è un mistero che De Martino è ricorso alla chirurgia estetica, che il danzatore ha attenuato, negli anni, i difetti che non riusciva a tollerare: “Ero molto più brutto, ma il risultato è quello che conta. Il primo intervento l’ho fatto al naso perché me l’ero spaccato. Ho messo a posto qual cosina, tipo i denti”.

Sulla nebulosa vicenda del cellulare hackerato ha confermato che si tratta di una fake news: durante il backstage di Instimissimi qualcuno ha scattato delle foto e, quando sono state immesse in rete, si è pensato che si trattasse di un video hot privato. In realtà, ha sarcasticamente sostenuto, se gli hackerassero il telefono, troverebbero poca roba.

Narrando della celebre storia con Emma Marrone ha sottolineato che si tratta di altro, di un vero fidanzamento nato sotto i riflettori e che la salentina è una cantante bravissima. Fine, lapidario. Le domande sul suo rapporto con Fabrizio Corona si rincorrono da tempo: “Con lui siamo stati antagonisti sentimentalmente per la storia con Belén. In realtà, con Fabrizio ho un buon rapporto adesso.”

Stefano ha confessato che quando si incontrano chiacchierano molto, e che durante alcuni eventi si sono notevolmente divertiti: l’ex della Rodriguez trova l’imprenditore catanese un soggetto brillante e simpatico, e gli dispiace davvero per quello che gli è successo perché non ha crescere, durante i periodi di detenzione, suo figlio.