Stefano De Martino sarà a Sanremo senza Belen

Sempre più aspettative ci sono per Sanremo 2020 e resta ancora un mistero chi sarà il conduttore del DopoFestival 2020. Ad oggi infatti appaiono numerosi nomi papabili, ma pochi restano quelli veramente probabili per la conduzione lo show. Pare di fatto che tra i nomi più in voga vi sia quello del ballerino Stefano De Martino.

Stefano infatti ha da poco dimostrato di avere grandi doti di conduzione, presentando con grande capacità e professionalità il famoso programma “Stasera tutto può succedere“, diventato un vero banco di prova per il ragazzo. È divenuto col tempo un vero volto noto per l’azienda Rai, che ha puntato molto sul ragazzo, ed anche sulla sua dolce metà, Belen Rodriguez.

In estate infatti i due hanno condotto il festival di Castrocaro ed in molti si aspettavano che anche la conduzione del DopoFestival 2020 venisse condotta dalla coppia, ma pare che in realtà la bella soubrette argentina sia fuori dei giochi. Infatti tra i nomi più papabili al momento, in grado di condurre lo show insieme a De Martino, vi sono Elisabetta Gregoraci, la quale ha lavorato con Stefano nelle precedenti edizioni di “Made in sud“, ma non ha mai calcato il palco dell’Ariston.

Altro nome altrettanto quotato appare essere quello di Milly Carlucci, quest’ultima però appare un volto meno probabile per la conduzione del DopoFestival, in quanto è già molto impegnata nel presentare il suo famoso programma “Ballando con le stelle“; inoltre da gennaio partirà un nuovo show, sempre presentato da lei, chiamato “Il cantante mascherato“.

Non si conosce il nome di chi affiancherà Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo; tra i nomi quotati appaiono quello di Chiara Ferragni e addirittura si vocifera quello di Monica Bellucci, ma per ora nulla si sa ancora di certo. Bisognerà quindi attendere ancora un pò, certi del fatto che il programma in questione inizierà il 4 febbraio 2020 per terminare il giorno 8.