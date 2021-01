Stefano De Martino rompe il silenzio e per la prima volta dopo la separazione, parla di Belen Rodriguez

E’ stato il gossip che ha infiammato l’estate 2020, tutti ne hanno parlato, il chiacchiericcio si è insinuato, la bomba è scoppiata, ma adesso tutto tace. I protagonisti sono Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dopo la prima separazione, la coppia decise di riprovarci, salvo poi annunciare dopo la fine del lockdown, la conclusione ancora una volta del loro matrimonio.

La bomba di gossip però la sganciò “Dagospia”, secondo la quale la storia era tramontata a causa di una relazione clandestina tra il ballerino e la conduttrice Alessia Marcuzzi. Naturalmente non si parlava d’altro, i diretti interessati smentirono e poi pian piano il fuoco si è spento. Oggi, a distanza di tempo e per la prima volta, Stefano ha rotto il silenzio e ha parlato di Belen e della fine del matrimonio.

De Martino ha rilasciato un’intervista al magazine “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, e lì si è raccontato a cuore aperto. Il ballerino ha parlato della rottura bis, di Belen e della famiglia costruita grazie alla nascita del piccolo Santiago, il loro figlio. Oggi Stefano è single e felice e ha tenuto a rimarcare ciò. Il ballerino inoltre non reputa la storia con la Rodriguez, un fallimento.

“La cosa straordinaria oggi è rimanere insieme. È difficile che un matrimonio duri tutta la vita. I rapporti si consumano. I sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e per me non ha più senso dire che il matrimonio è fallito. Io dico che nella migliore delle ipotesi si è compiuto. Ma ogni storia s’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento“, queste le parole di De Martino.

Insomma, come ammesso dallo stesso Stefano il matrimonio si è compiuto e non è da considerarsi un fallimento, soprattutto perché è nato un figlio e questa è la cosa più importante. Oggi il ballerino è felicemente single e guarda al futuro. De Martino ha poi parlato del suo passato e di come sia riuscito a scampare alla droga grazie al suo lavoro da fruttivendolo.