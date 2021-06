Stefano De Martino pizzicato insieme a Paola Di Benetto in barca a Capri

Da quando il bel ballerino e presentatore, Stefano De Martino, si è lasciato in maniera del tutto definitiva con Belen Rodriguez, per il ragazzo è iniziato un periodo lungo da single, senza però farsi mancare qualche rumors, qualche chiacchierato gossip circa le sue avventure amorose.

Numerose sono state le pagine di cronaca rosa spese sul conto delle relazione amorose di Stefano; addirittura la passata estate si era persino affiancato il nome del ragazzo con quello della presentatrice Alessia Marcuzzi.

Stefano De Martino insieme a Paola Di Benedetto

Oggi però le cose sono cambiate; sembra infatti che l’ex ballerino di “Amici” non abbia, per adesso, intenzione di voler iniziare una love story, ma preferisce vivere il suo lungo momento da single. A proposito di vita in solitudine, sembra che anche la famosa vincitrice del “Grane Fratello Vip 4”, Paola Di Benedetto, sia ritornata da poco single.

Per adesso quest’ultima è solo un’indiscrezione, che non ha trovato pareri conferme ma nemmeno smentite. Da qualche tempo infatti si vede spesso la Di Benedetto sola, senza il suo storico ragazzo, Federico Rossi. Di recente la ragazza ha anche trascorso una bellissima giornata insieme a Stefano a bordo della barca del ballerino dal nome “Santiago” in onore di suo figlio.

I due ragazzi sono stati beccato al largo dell’isola di Capri, intenti a godersi una giornata di sole, ma c’è da dire che non era soli. I due protagonisti erano infatti in compagnia, tutta al femminile. Con loro infatti erano presenti Adelaide, la sorella di De Martino, e diverse sue amiche. Sembra dunque che, per adesso, tra De Martino e la Di Benedetto non ci sia alcun sentimento amoroso se non quello di una semplice e tranquilla amicizia.

E per quanto riguarda gli impegni lavorativi di De Martino? Di recente si è avuto modo di apprendere che, con ogni probabilità, il ragazzo potrà persino far parte di un nuovo programma targato Mediaset, accompagnato da Lorella Cuccarini, andando così a sostituire il uco lasciato dal format di Barbara D’Urso la domenica pomeriggio.