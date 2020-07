Stefano De Martino pizzicato in compagnia di una Rodriguez, ma non si tratta di Belen

Stefano De Martino è senza ombra di dubbio il personaggio del momento e lo è grazie al gossip di cui si è reso protagonista nelle ultime settimane insieme a Belen Rodriguez. I due dopo essere tornati insieme circa un anno fa, si sono nuovamente lasciati e da quel momento non si fa altro che parlare di loro, con flirt reali o presunti attribuiti ad entrambi.

Ciò che è certo è che sia Stefano che Belen hanno voltato pagina e mentre la showgirl argentina si è consolata insieme all’imprenditore partenopeo Gianmaria Antinolfi, difatti i due hanno trascorso un infuocato e bollente weekend al largo di Capri, il tutto documentato dal settimanale “Chi” che ha regalato la copertina a Belen e al suo nuovo spasimante; su De Martino invece se ne dicono di ogni.

Al ballerino nelle ultime ore è stata affibbiata una relazione clandestina con la conduttrice Alessia Marcuzzi, si è trattato di una vera e propria bomba di gossip che i diretti interessati si sono subito affrettati a smentire, ma che il portale “Dagospia” ha invece dato per certo. E così in barba al gossip, Stefano De Martino è apparso in compagnia di una nuova donna che non è la Marcuzzi.

Anche il ballerino ha trascorso l’ultimo weekend a Napoli e a tenergli compagnia c’era una donna che di cognome fa Rodriguez, ma non era Belen. Si tratta di Mariana Rodriguez, modella venezuelana ed ex concorrente de “L’isola dei famosi“. A lanciare lo scoop è stato il settimanale “Chi”, rivista diretta da Alfonso Signorini.

Dalle pagine del settimanale, si legge: “Le prime immagini esclusive del weekend a Napoli di Stefano De Martino, in compagnia di una bellissima Rodriguez… Ma questa volta non si tratta di Belen, ma di Mariana. I due si conoscevano già da tempo, anche se i primi passi li ha fatti il conduttore sui social… Così Stefano e Mariana hanno trascorso tutto il weekend insieme sulla barca del conduttore, tra l’altro, attraccata non lontano da quella su cui Belen“.

Insomma la Rodriguez e De Martino, si sconoscevano già da un pò ma solo nell’ultimo periodo hanno iniziato una frequentazione assidua. Il gossip ormai è sul pezzo e ogni giorno non si fa altro che parlare di Stefano, Belen e tutto ciò che continuano a fare. Che la frequentazione con Mariana durerà il tempo di Natale e Santo Stefano, oppure qualcosa di serio bolle in pentola? Non resta che attendere i prossimi sviluppi.