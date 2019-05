Stefano De Martino parla per la prima volta di Belèn e della loro separazione: "Un fallimento!"

Stefano De Martino ha deciso di rompere il silenzio e di parlare, per la prima volta, della dolorosa separazione con Belèn Rodriguez ma anche del ritorno di fiamma. Sono infatti mesi che i giornali di gossip non parlano di altro: la modella argentina e l’ex ballerino di Amici infatti hanno deciso di ritornare insieme.

Una notizia che nessuno si aspettava e che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, soprattutto perchè i tantissimi fan della coppia ormai si erano rassegnati al loro amore finito. Ma, in barba a tutto e tutti, sembra proprio che Stefano e Belèn non abbiano mai smesso di provare qualcosa di forte l’uno per l’altra e che la separazione, avvenuta nel 2015 ovvero dopo la nascita del piccolo Santiago, è stata vissuta come un dramma per entrambi.

“La separazione è stata un fallimento” ha infatti confessato De Martino durante un’intervista rilasciata ad I’m Magazine, dove ha altresì parlato, per la prima volta, dell’attuale rapporto con Belèn. I due che come ben sappiamo sono appena ritornati da una bellissima vacanza in Marocco insieme al piccolo Santiago, hanno deciso di ufficializzare il loro ritorno di fiamma con video romantici e foto mozzafiato.

“Non sapevo cosa sarebbe avvenuto, non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare la serenità” ha infatti rivelato l’ex ballerino di Amici. Belèn Rodriguez, immediatamente dopo la separazione da Stefano, aveva ritrovato la felicità con Andrea Iannone mentre il ballerino aveva avuto un brevissimo flirt con la fashion blogger Gilda Ambrosio.

Stefano e Belèn hanno sempre avuto una regola ovvero che non avrebbero mai delegato Santiago alle tate ed ora che la famiglia si è finalmente riunita i due potranno passare molto più tempo assieme. Nonostante la separazione oltretutto, sia lui che Belèn avevano espresso la volontà di preservare la serenità del figlio e forse, grazie a questo, i due hanno ricostruito un rapporto civile.