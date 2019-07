Stefano De Martino parla di Belen Rodriguez: "È una donna che abbaglia"

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme da alcuni mesi e pare che le cose stiano andando nel migliore dei modi. La showgirl, su Instagram, ha pubblicato una fotografia insieme al ballerino e al figlio, con scritto in didascalia “Chiedimi se sono felice“, probabile citazione dell’omonimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Stessa cosa per Stefano De Martino, che sempre su Instagram ha pubblicato un video mentre, a bordo di una barca, si scambia un bacio con Belen Rodriguez. Il ballerino, in questi giorni, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, in cui ha parlato dei loro progetti lavorativi” e della loro attuale situazione sentimentale.

Le parole di Stefano De Martino

Il periodo d’oro lo sta vivendo proprio l’ex conduttore del day time di “Amici” in onda su Real Time, poiché viene da una ottima edizione di Made In Sud”, la trasmissione comica di Rai 2 condotta insieme a Biagio Izzo, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci. Nel prossimo periodo è atteso alla conduzione della Notte della Taranta (il 24 agosto) e della finale del Festival di Castrocaro (3 settembre) insieme a Belen.

Proprio di Belen al settimanale “Oggi” dichiara: “Porteremo in tv il nostro equilibrio comico. Belén è una donna che abbaglia, io sono uno scugnizzo napoletano. Lei ha una vena ironica forte, ma ha bisogno di qualcuno che sappia sdrammatizzarla” e parla inoltre del loro ritorno di fiamma: “Le nostre scelte personali hanno acceso nella testa e nel cuore delle persone una speranza, sono felice”.

Successivamente ha voluto ricordare Maria De Filippi, che è stata una delle prime a credere nel suo talento da conduttore; ad “Amici” nessuno dei professori lo voleva e stavano per escluderlo dal programma, quanso la De Filippi è intervenuta in sua difesa. Da allora c’è un rapporto di affetto e fiducia tra i due, che va oltre il lavoro. “Quando ho un dubbio è la prima persona che chiamo”.