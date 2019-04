Stefano De Martino parla del suo ritorno con Belen: "Credo che ogni cosa sia finalmente al suo posto"

Stefano De Martino, popolare conduttore di “Made in Sud” ed ex ballerino del talent show “Amici“, è tornato a far parlare di sé dopo aver ufficializzato il suo ritorno con Belen Rodriguez grazie ad una recente intervista, dove ha parlato della felicità che sta vivendo in questo momento accanto alla showgirl argentina.

Sono ormai mesi che si rumoreggia sul ritorno di fiamma della conduttrice di “Colorado” e dell’amatissimo ex inviato de “L’Isola dei Famosi”, ma i diretti interessati hanno preferito per lungo tempo rimanere vaghi sulla questione, preferendo preservare l’initmità di un momento così bello ma altrettanto delicato.

Le parole di Stefano De Martino sul ritorno con Belen Rodriguez

Solo da pochi giorni, i due celebri protagonisti dello showbiz hanno voluto ufficializzare la loro rinnovata unione, pubblicando sui rispettivi profili social immagini che li ritraggono insieme in un recente viaggio in Marocco e dedicandosi reciprocamente delle belle parole d’amore. In una recente intervista al settimanale “Oggi“, Stefano De Martino è uscito finalmente allo scoperto, parlando a cuore aperto della nuova fase della sua vita al fianco della moglie – i due non hanno mai divorziato – Belen.

L’ex ballerino ha quindi rotto il silenzio, dicendo: “Con Belen sono felice“, quindi ha aggiunto, “Sono sereno, il lavoro va molto bene e sto ricostruendo la mia vita. Negli anni ho imparato che se scegli di fare questo mestiere mantenere privata la tua vita non è semplice ma ci si deve provare. Per questo preferisco parlarne il meno possibile“.

De Martino sembra vivere un momento magico, infatti al giornalista che lo ha intervistato ha confidato: “Credo che ogni cosa sia al suo posto, finalmente“; famiglia riunita e ricomposta per la felicità di Stefano e Belen, ma soprattutto del piccolo Santiago, che nel recente viaggio in Marocco ha avuto il piacere di immortalare i propri genitori in pose affettuose e romantiche.