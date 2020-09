Stefano De Martino paparazzato in barca con la sua nuova fiamma

Che stavolta con Belen Rodriguez fosse finita sul serio, lo avevano capito tutti. Ma fino ad ora Stefano De Martino sembrava non rassegnarsi ad aver perso la moglie (anche se, stando a quello che riporta il settimanale ‘Chi‘, sarebbe stato proprio lui a lasciarla), tanto che su Instagram per tutta l’estate è parso malinconico e pensieroso, mentre lei faceva festa con gli amici e passava da un flirt all’altro.

Ora però evidentemente anche il ballerino ha deciso di voltare definitivamente pagina, e lo starebbe facendo con un ragazza dal nome emblematico: Fortuna. Di lei si sa poco o nulla, se non che è mora, campana ed ha un fisico spettacolare, come emerge dalle foto esclusive pubblicate dal settimanale ‘Oggi‘ in edicola questa settimana. Stefano è stato fotografato in barca con la presunta nuova fiamma al largo della penisola sorrentina.

La coppia ha passato la nottata cullata dalle onde e al mattino è scesa sulla terraferma. Qui, in quel di Nerano, l’ex ballerino di Amici ha portato Fortuna in un ristorante chiamato la Conca del Sogno, che era solito frequentare anche con Belen, Santiago e le rispettive famiglie. I due sono apparsi affiatati e sereni e successivamente sono tornati in barca a prendere il sole e fare il bagno.

Non ci sono state effusioni pubbliche tra di loro, dunque Stefano De Martino presto potrebbe smentire il flirt – come del resto fa sempre – parlando di una semplice amicizia, ma la sensazione di chi ha seguito e fotografato la coppia è che questa volta il ballerino potrebbe aver deciso di fare sul serio. C’è chi invece sostiene che il mostrarsi alla luce del sole con una bellissima e giovane donna sia una provocazione per Belen.

Anche se così fosse, però, l’argentina non sembrerebbe intenzionata a raccoglierla e prosegue spensierata la sua vacanza a Capri.