Stefano De Martino, lezioni di dialetto napoletano al figlio Santiago: è boom di like

Stefano De Martino, l’ex ballerino del talent show di Maria De Filippi “Amici”, è tornato alla ribalta della cronaca non tanto per i suoi futuri impegni professionali – sbarcherà su Netflix con un docu-film sulla sua vita – bensì per un esilarante siparietto realizzato mentre insgna al figlio Santiago il dialetto napoletano.

Le lezioni di napoletano di Stefano De Martino stanno davvero spopolando sul web, dove gli internauti oltre a godere di un momento di autentica ilarità, hanno potuto apprezzare anche la bravura del piccolo Santiago nel tradurre in dialetto le frasi che di volta in volta il papà gli diceva, dimostrando così una grande abilità anche nella gestualità.

Le lezioni di napoletano di Stefano e Santiago

Nelle ultime ore Stefano De Martino, da sempre attivissimo sui social, ha pubblicato delle Instagram Stories dove lo si vede al fianco del figlio a cui chiede inizialmente: “Come si dice andiamo?“, omanda a cui Santiago risponde con: “Jamme“, con tanto di gesto della mano. Non contento di ciò, per marcare ancora di più la bravura del figlio nel tradurre dall’italiano al napoletano, l’ex ballerino domanda poi al figlio come si dice a qualcuno di andare a dormire: “Vatte a cuccà“.

Lezioni che proseguono con le traduzioni anche di “mi annoio“, “quando qualcuno è un po’ pazzo“, e tanto altro ancora. Il primogenito di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra aver conquistato non solo i fan del padre, ma anche tutta la rete, perché nel giro di poco tempo le immagini sono diventati virali.

Ci sarà un seguito? Nell’attesa di scoprire se Santiago e Stefano ci delizieranno con nuove traduzioni dall’italiano al napoletano, sono tanti gli internauti che sui social hanno notato un riavvicinamento di Stefano all’ex moglie Belen, perché molto spesso lascia dei like ai suoi post sui social.

Una novità che si aggiunge anche alla frequenza con cui i due sembrerebbe si stiano vedendo, dopo la rottura della showgirl argentina con il campione di motociclismo Andrea Iannone, lasciando così ben sperare i fan per un ritorno insieme della coppia.