Stefano De Martino: "La conduzione del Dopo Festival? Neanche per tutto l’oro del mondo!"

Stefano De Martino è un noto ballerino, conduttore televisivo e modello italiano, diventato famoso grazie alla sua partecipazione nelle vesti di ballerino alla nona edizione del talent show condotto da Maria De Filippi “Amici” (edizione vinta dalla sua ex fidanzata, la cantante Emma Marrone). L’ultimo impegno televisivo del bel ballerino è stata la conduzione, in sostituzione di Amadeus, del programma televisivo in onda su Rai 2: “Stasera tutto è possibile“.

In una lunga intervista per il giornale “Il Fatto Quotidiano” Stefano ha chiarito le indiscrezioni che lo volevano alla conduzione del “Dopo Festival” della settantesima edizione del Festival di Sanremo, queste le sue parole: “Sanremo ora? Neanche per tutto l’oro del mondo. Lì se sbagli sei morto, se fai bene hai la strada spianata. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al cu**o, e di cu**o nella vita ne ho avuto già abbastanza fino ad oggi.”

Stefano ha infatti riferito di non sentirsi all’altezza di salire sul palco dell’Ariston come conduttore e di affiancare Amadeus, presentatore che secondo il ballerino è uno che non sbaglia e che attraverso lo studio riesce sempre a fare riferimenti all’attualità durante i suoi programmi televisivi. Stefano è consapevole di avere ancora molto da imparare prima di affrontare una sfida così importante.

Il compagno di Belen Rodriguez ha rivelato di sentirsi profondamente grato a Maria De Filippi e al talent show “Amici” e ha confessato di non essere mai stato vittima di molestie sul lavoro. Queste le sue parole: “Proposte indecenti? Di concreto non è mai successo nulla. Ma forse un po’ mi dispiace, perché l’avrei raccontata con gusto. Giusto qualche messaggio bipartisan.”

Stefano ha poi parlato della sua compagna e del gossip che da sempre li coinvolge, confidando di averci sofferto molto in passato ma che ormai riesce a dormirci sopra e a non dare eccessiva importanza alle voci di corridoio..