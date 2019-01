Stefano De Martino, incidente sulla neve con lo snowboard

In questo periodo, sono tantissimi i personaggi dello spettacolo che stanno trascorrendo le vacanze natalizie in montagna, tra il candore della neve e la compagnia dei loro affetti più cari. Anche Stefano De Martino, ex ballerino della scuola di “Amici”, ha scelto di trascorrere le feste in montagna, precisamente a Saint Moritz, in compagnia dei suoi vecchi amici e soprattutto del piccolo Santiago. Stefano De Martino è infatti un vero e proprio appassionato di snowboard, sci d’acqua e skateboard.

Proprio durante una discesa con lo snowboard, Stefano De Martino ha avuto una brutta caduta, per la quale anche gli amici si sono spaventati molto. La caduta è stata ripresa da un amico, e mostrata su una Instagram Stories pubblicata sul profilo ufficiale di De Martino, accompagnata da un’emoji di un’ambulanza.

Nel dettaglio, il noto ballerino, durante una discesa con lo snowboard ha cercato di saltare un dislivello, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto, perchè come si vede anche nel video, De Martino è caduto molto male. Il video, girato dall’amico, si è infatti bruscamente interrotto e si sente chiaramente l’imprecazione del ragazzo, alla vista della caduta di De Martino.

Per fortuna non è successo nulla di grave, De Martino indossava infatti caschetto e protezioni, molto importanti quando si pratica questo tipo di sport, che può essere molto pericoloso se non si fa attenzione. Successivamente, De Martino ha pubblicato altre Stories su Instagram, segno che sta bene e che fortunatamente non è successo nulla di grave.

Le sue vacanze quindi possono continuare, insieme agli amici e al suo piccolo Santiago, che viene mostrato in tantissimi scatti pubblicati da Stefano. Il loro rapporto è davvero speciale, e sembra proprio che per stare vicino al piccolo Santiago, De Martino abbia rifiutato una nuova edizione de “L’Isola dei famosi”, in Honduras.