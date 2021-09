Stefano De Martino in love? Il flirt con una donna misteriosa

Stefano De Martino innamorato. In questi ultimi tempi l’ex marito di Belen Rodriguez sembra custodire gelosamente un segreto. Almeno questo è quello che si sussurra nel mondo del gossip e si legge anche sulle pagine della rivista Chi. La nuova frequentazione dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi sta facendo tanto rumore ed infiammando i social.

I meglio informati riferiscono che la fortunata è una ragazza napoletana. Non si tratta però di un personaggio noto nel mondo dello spettacolo. Quindi ancora non si sa molto della sua identità. Le malelingue del gossip riferiscono che la ragazza sia stata l’autrice degli scatti fotografici dell’ex marito di Belen Rodriguez che sono apparsi su Instagram negli ultimi giorni.

Ad avvalorare i sospetti che tra i due ci sarebbe una frequentazione in atto, è stata la presenza della coppia attovagliati in un noto ristorante partenopeo. Negli ultimi tempi l’ex inviato de L’Isola dei Famosi è stato protagonista di un altro gossip, che lo vedeva invece in coppia con Paola Di Benedetto.

Stando alle indiscrezioni riportate dal portale Very Inutil People, Stefano avrebbe corteggiato da qualche tempo l’ex gieffina. Di recente Paola ha chiuso la sua relazione con Federico Rossi. I due si sono detti addio nonostante una convivenza a Milano. La modella ed il cantante hanno mantenuto un rapporto di amicizia anche dopo la fine della relazione.

Anche De Martino sembra avere un rapporto sereno con la sua ex moglie Belen Rodriguez. Dopo il divorzio, la coppia aveva vissuto un ritorno di fiamma nel 2019. Ma anche questo tentativo naufragò. Subito la conduttrice di Tu si que vales ha iniziato una nuova relazione con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto una bambina.

Tra gli altri presunti flirt attribuiti a De Martino negli ultimi mesi, anche quello con Andrea Delogu. La conduttrice ha concluso da poco il suo matrimonio con l’attore Francesco Montanari. Ma tra De Martino e la Delogu c’è solo una bella amicizia, almeno questo è quello che assicura chi li conosce bene.