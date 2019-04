Stefano De Martino festeggia il compleanno di Santiago e fa una dedica speciale a Belèn: "Sei la parte migliore di noi"

Stefano De Martino, che nelle ultime settimane abbiamo potuto notare in compagnia di Fatima Trotta nella conduzione di Made in Sud, sembra vivere non solo un successo professionale ma anche sentimentale. Infatti, l’ex ballerino di Amici, ha ritrovato la serenità familiare con colei che a tutti gli effetti è ancora sua moglie ovvero Belèn Rodriguez.

Proprio per questo motivo Stefano ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram, uno screen con l’ora esatta della nascita del piccolo Santiago, per festeggiarlo non solo assieme a tutti i suoi follower ma soprattutto con Belèn. “Sei la parte migliore di me, di noi” ha scritto infatti De Martino includendo anche la Rodriguez così da far riferimento al nuovo tentativo che stanno facendo anche per il bene di Santiago.

“Sei anni fa a quest’ora sei arrivato tu, da quel giorno tutti i giorni ti penso, ti amo e ti vedo crescere. Sei la parte migliore di me, di noi. Buon compleanno amore mio” scrive infatti Stefano su Instagram. Una dedica, quella di Stefano, non solo per il piccolo Santiago ma anche per la moglie Belèn Rodriguez che, dopo anni di lontananza, ha fatto nuovamente breccia nel suo cuore.

Domenica scorsa, l’ex ballerino di Amici è stato anche ospite di Mara Venier assieme alla collega Fatima con la quale condivide l’esperienza nella conduzione di Made in Sud. Zia Mara non ha perso tempo per pungolarlo anche in merito alla famosa fede al dito miracolosamente ricomparsa.

Insomma sembra proprio che Stefano e Bélen ce la stiano mettendo proprio tutta per ricucire il loro rapporto ma soprattutto hanno fatto nuovamente sognare i loro tantissimi fan che in questi anni hanno sempre sperato in una riconcigliazione tra i due. Intanto entrambi sono impegnati professionalmente su due sponde diverse: Stefano su Rai2 con Made in Sud e Belèn Rodriguez su Italia 1 con Colorado.