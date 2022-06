Stefano De Martino esagerato, "Ma è enorme": svelate le doti nascoste

Ascolta questo articolo

Nella vita tutti noi attraversiamo momenti più o meno particolari della nostra vita. Ma a volte capita, magari raramente ma capita, che le cose girino nel verso giusto ed è quello che in questo periodo sta accadendo a Stefano De Martino, il quale di recente ha ripreso la sua storia con la showgirl Belen Rodriguez. Tra i due sembrava essere finita, anche perchè la Rodriguez aveva intrapreso una storia con Antonino Spinalbese, con il quale l’argentina ha avuto una figlia, Luna Mariè.

Diverso tempo fa per quanto riguarda Stefano De Martino si è diffusa una notizia che ha fatto letterlamente impazzire i fan, che già di per loro sono felici in quanto Stefano si è riavvicinato a Belen. La stessa compagna Belen in passato ha confermato infatti alcune doti di Stefano, che è anche un papà molto premuroso. Vediamo di cosa si tratta.

Stefano, “è superdotato”

In una intervista del 2019 Stefano De Martino è stato intervistato da Silvia Toffanin durante la trasmissione condotta da quest’ultima, “Verissimo” per l’appunto. Stefano ha moltissime qualità che la stessa Belen pare apprezzare molto, come ad esempio quella che vede De Martino tenere su una mano il piccolo Santiago.

Belen diede una risposta secca a ciò. “Perchè è superdotato” – così disse la showgirl argentina. Stefano come si sa è un ballerino e vista la sua professione ci tiene a mantenere pefetto il suo fisico. In una sua foto mostrò la sua muscolatura perfetta sfoggiando uno scatto che lo ritraeva in costume da bagno, sulla riva di una spiaggia di Ibiza.

I fan non hanno potuto fare a meno di notare come Stefano sia un un certo senso “superdotato”, in quanto la stessa Selvaggia Lucarelli, commentando la foto in questione (che non è la stessa pubblicata recentemente), aveva evidenziato le dimensioni che comparivano dal costume di Stefano. Secondo quanto riferisce Hotodofor.com Selvaggia elogiò le notevoli dimensioni che il costumino di Stefano evidenziava, insinuando seppur con ironia che fosse proprio quello il motivo per cui Belen preferì Stefano a Fabrizio Corona.