Stefano De Martino e la love story segreta: il ballerino chiarisce

Si parla ancora di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, l’ex coppia che di recente ha riempito le principali pagine di cronaca rosa. Sembra infatti che oramai il dado sia tratto e che nulla si possa fare per cercare di rimediare a questa rinnovata rottura tra i due ragazzi. Tanta la curiosità da parte dei fan della coppia, che credevano molto, questa volta, in Belen e Stefano.

Non si conoscono ancora le dinamiche precise, ma tante sono le ipotesi sui motivi della rottura tra i due. Proprio a tal proposito, durante la trasmissione che De Martino sta conducendo in queste settimane, “Made In Sud“, Peppe Iodice punzecchia il ballerino, sottoponendolo a tutta una serie di domande, non solo sulla sua storia passata, ma anche su una eventuale storia in corso.

Secondo molti rumors infatti, sembra che Stefano stia frequentando una donna molto più grande di lui e, a tal proposito, Iodice domanda: “Non vorrei fare gossip, ma una domanda te la devo fare… ma davvero ti piacciono le vecchiarelle?”, continuando: “Fai il zuzzusiello? Chi è questa conduttrice?“.

Stefano, con fare sorridente e per nulla indispettito dalla domanda molto personale postagli, risponde con garbo e simpatia, con l’intento di chiarire, ancora una volta, la sua situazione sentimentale: “Sono fake news, tu non devi leggere il web“, troncando rapidamente il discorso di Iodice, prima che le domande potessero diventare ancora piàù insistenti.

Intanto tutti i fan della coppia brancolano nel buio, in quanto i diretti interessati non hanno dato alcuna spiegazione in merito alla questione, lasciando questo alone di mistero che non fa altro che autoalimentarsi, provocando quindi tutta una serie di inevitabili fake news. Con ogni probabilità, a breve uno dei due ragazzi sarà finalmente pronto per spiegare cosa sia realmente successo, la vera motivazione alla base della loro rottura.