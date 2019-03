Stefano De Martino e la gravidanza di Belen: ecco cosa ha detto

Qualche giorno fa Alfonso Signorini ha pronunciato una frase un po’ ambigua che, immediatamente, il web ha interpretato come un’indiscrezione riguardo una nuova probabile gravidanza di Belen Rodriguez la cui paternità, dato il recente riavvicinamento della showgirl argentina con l’ex marito, è stata subito associata a Stefano De Martino.

“Insieme stanno lavorando per rendere più solido il loro rapporto e io non posso che augurargli tutto il bene… Salute e figli maschi, ma anche femmine“: questa la frase del direttore di Chi che ha letteralmente scatenato i fan di Belen e Stefano, che attendono con trepidazione la conferma del ritorno di fiamma, a cui De Martino ha voluto rispondere nel giro di pochi giorni, per fare finalmente chiarezza.

Durante la conferenza stampa organizzata in occasione della partenza del programma Made in Sud, lo show comico che quest’anno vedrà proprio Stefano De Martino alla conduzione insieme a Fatima Trotta, l’ex ballerino di Amici ha risposto, tra le altre, anche alle domande sulla sua vita privata, e, nello specifico, a quelle sulla gravidanza di Belen.

“Pure questa adesso? No, non sono incinto” ha simpaticamente dichiarato De Martino, che ha poi aggiunto: “Il gossip è talmente veloce. È cambiato così tanto negli ultimi anni che non hai neppure il tempo di smentire. Comunque ribadisco: non sono incinto”. Basterà questa ironica risposta a mettere a tacere le voci che negli ultimi giorni hanno destato un’incredibile interesse dei social verso la coppia?

Quello che, però, lascia ancora una speranza ai fan di Belen e Stefano è il fatto che il 29enne napoletano non ha smentito un ritorno di fiamma con la bella showgirl. Alla domanda diretta su questo argomento, ha infatti risposto: “Preferisco non rispondere. Lei non sarebbe un giornalista se non mi facesse questa domanda, ma io non sarei me stesso se non le dicessi che a questo preferisco non rispondere“, aggiungendo, infine: “Il nostro rapporto è solido perché, aldilà delle chiacchiere, siamo una famiglia“.