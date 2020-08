Stefano De Martino e Daniele Scardina insieme ad Ibiza: la riconquista delle ex

Le due coppie che hanno infuocato le principali pagine di cronaca rosa, non hanno alcuna intenzione di interrompere questo flusso di novità continue. Si parla infatti di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ma anche di Daniele Scardina e Diletta Leotta. Di recente infatti si apprende la notizia che Stefano è da poco atterrato ad Ibiza, per consentire suo figlio Santiago di riabbracciare sua madre.

C’è però chi è pronto a scommettere che il ballerino non abbia raggiunto la mamma di Santiago unicamente per suo figlio, ma che voglia anche tentare di ricucire, ancora una volta, il rapporto, deteriorato durante il periodo di lock down. Allo stesso modo, si può parlare del pugile Daniele Scardina.

Fece molto chiacchierare infatti anche la sua rottura con la bella giornalista sportiva, Diletta Leotta. Anche Scardina si dichiara però pronto e deciso a voler di nuovo rubare il cuore della ragazza. Sia Stefano che Daniele dunque, sono entrambi ad Ibiza, ed i due amici ne hanno approfittato per vedersi e cenare insieme, come ha fatto sapere 361magazine.com.

I due hanno avuto modo di confrontarsi, di rivelare i loro progetti futuri e soprattutto di parlare dei loro progetti amorosi. A tal proposito infatti, il pugile ha dichiarato che dietro la rottura con la Leotta, non c’è stato tradimento alcuno, ma la ragione è ben altra.

Come stanno invece trascorrendo le vacanze Belen e Diletta? Mentre la showgirl ha vissuto un amore lampo con Gianmaria Antinolfi, la giornalista sportiva invece si gode le sue vacanze in quel della Sardegna, in compagnia delle sue amiche. C’è da dire che, sia per Daniele che per Stefano, non sarà facile raggiungere ancora una volta il cuore delle loro rispettive ex. Belen infatti, a più riprese si è dimostrata molto restia al perdono, intenzionata a non voltarsi indietro. Ma in amore, come si suol dire, mai dire mai.