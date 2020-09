Stefano De Martino e Cecilia si incontrano: la reazione della Rodriguez sconcerta

La storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è di nuovo finita, i due si sono detti addio per l’ennesima volta dopo che avevano provato a rimettere insieme i pezzi del loro matrimonio. Le cose non sono andate come previsto e durante questa torrida estate sono stati accostati a nuovi compagni, ma ancora non c’è nessuna ufficialità circa nuove loro relazioni.

Oltre alla loro rottura, ha riempito le pagine del gossip anche l’incontro tra Cecilia Rodriguez e il suo ex cognato in aereo, quando la sorella di Belen ha chiesto – forse nemmeno tanto gentilmente – a De Martino di accomodarsi un posto ben lontano da lei. Ecco che ora il destino li ha fatti incontrare di nuovo, questa volta per strada.

Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino si incontrano e tra i due è gelo

Un incontro non voluto, puramente casuale, ma che non è stato per nulla gradito da Cecilia che non ha saputo nascondere il fastidio. Niente sorrisi di convenienza per la Rodriguez, niente ipocrisie di circostanza, ma una reazione che ha spiazzato i presenti e tutti quelli che hanno visto le immagini dell’incontro sulle pagine di “Nuovo“, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Cecilia si trovava in compagnia del compagno Ignazio Moser con il quale sembra aver ritrovato una nuova serenità e, mentre il figlio di Francesco Moser ha scambiato due chiacchiere con De Martino condite con sorrisi smaglianti, Cecilia ha abbassato la testa e ha accuratamente evitato di salutare Stefano. Questo almeno è quello che sembra dagli scatti pubblicati sulla rivista.

Al momento, c’è da precisare, che nessuno dei due ha ritenuto opportuno raccontare una versione diversa dei fatti e questo fa pensare che le cose stiano realmente come appare nelle immagini. La Rodriguez potrebbe essere ancora sul piede di guerra per la fine della storia di De Martino con la sorella Belen, oppure dietro a questa totale indifferenza potrebbero esserci motivi ancora da scoprire. Restiamo in attesa di saperne un po’ di più.