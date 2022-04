Stefano De Martino e Belen Rodriguez: nozze bis e un secondo bebè

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha fatto sognare milioni di italiani. Una favola moderna che vede la bellissima e già affermata showgirl innamorarsi perdutamente di un quasi sconosciuto giovane ballerino napoletano, all’epoca dei fatti fidanzato con la coetanea Emma Marrone, anche lei allieva della scuola di “Amici di Maria De Filippi“.

Dal loro amore è nato Santiago, ma pochi anni dopo la sua nascita i due decidono di separare le loro strade. Da lì innumerevoli gossip hanno affiancato molti uomini alla Rodriguez e altrettanto è successo a De Martino, ma si sa che l’amore a volte fa giri immensi e poi ritorna (come canta Venditi) ed ecco allora che Stefano e Belen sembrano essersi ritrovati, ancora una volta.

Ma non è tutto, così come riportato sul settimanale “Nuovo Tv“, sembra esserci nell’aria un sentore di nozze bis. De Martino, infatti, avrebbe chiesto la mano di Belen per la seconda volta, come per voler ripartire da zero e lasciarsi alle spalle tutto quello che ha contribuito a farli allontanare.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nozze bis e terzo bebè

“Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio“. Sempre sul settimanale, viene riportata una notizia bomba e cioè che Belen avrebbe già manifestato il desiderio di avere il terzo figlio, dopo la nascita di Luna Marie, avuta da Antonino Spinalbese, questa volta di nuovo con Stefano.

“Non adesso, ma forse mi piacerebbe avere il terzo figlio”, ha ammesso da Silvia Toffanin a “Verissimo” lo scorso 4 aprile. “Forse perché noi siamo tre“, ha cercato di spiegare Belen ricordando i suoi due fratelli, Cecilia e Jeremias. “Però non ora, almeno tra due anni. Con chi non si sa”.

Due anni sono un lasso di tempo molto esteso, considerando soprattutto i repentini cambi di rotta in fatto di cuore, quindi non è affatto scontato che la bella modella pensi a Stefano come padre, ma come lei stessa ammette non può di certo prevedere chi sarà il papà del suo futuro bebè. Anche De Martino, da Mara Venier a “Domenica In” ha aperto una finestra sull’eventualità di una seconda paternità: “L’amore per i figli, chi ce li ha lo sa, è un amore imprescindibile. Avendo avuto già un bambino così grande, avendo costruito un rapporto così intimo tra me e lui, a volte penso che non mi dispiacerebbe avere un altro figlio. Magari sì, ho iniziato così presto!”.