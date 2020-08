Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme ad Ibiza: prove di riavvicinamento in corso

Sono stati la coppia che ha più infiammato il gossip di questa rovente estate 2020. Loro sono Stefano De Martino e Belen Rodriguez, due personaggi che da quando hanno deciso di lasciarsi nuovamente, hanno riempito pagine e pagine di riviste e non di cronaca rosa. Negli ultimi mesi se ne sono dette di ogni sulla coppia e i colpi di scena, sembrano non mancare.

Ma riavvolgiamo il nastro. Con la fine del lockdown, finisce anche la coppia Rodriguez -De Martino. Stefano lascia la casa milanese che divideva con Belen e il loro piccolo Santiago e torna a Napoli, sua città natale. Inizialmente le voci di una crisi tra i due si sono rincorse, fino a quando è arrivata la conferma dai diretti interessati: è finita ancora una volta.

Ma non è tutto, perché nella vicenda è stata coinvolta anche la conduttrice Alessia Marcuzzi. Pare che tra De Martino e la Marcuzzi ci fosse una storia clandestina, la Rodriguez li avrebbe scoperti durante la quarantena e questo avrebbe posto fine al suo matrimonio con il ballerino. I protagonisti della vicenda si sono subito apprestati a smentire, con la Marcuzzi che pare abbia recuperato il rapporto con il marito Paolo Calabresi Marconi.

La stessa showgirl argentina ha sconfessato il presunto flirt del marito con la conduttrice di canale 5. Ma veniamo ad oggi. Il colpo di scena sembra essere dietro l’angolo, difatti il settimanale “Chi” ha lanciato l’indiscrezione che vede De Martino intento a riconquistare Belen, mentre quest’ultima pare non essere intenzionata a riprovarci con il marito. A corroborare la tesi della riconquista, vi è il fatto che il ballerino sia volato ad Ibiza, dove Belen e Santiago stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza.

Indubbiamente Stefano avrà la possibilità di trascorrere più tempo con suo figlio, ma è pur vero che così facendo ha la possibilità di parlare concretamente con la Rodriguez. Che le prove di un riavvicinamento tra Stefano e Belen siano in corso e il ritorno di fiamma dietro l’angolo? Nulla si può dare per scontato, anche perché la showgirl è ormai la regina del gossip. L’estate 2020 volge ormai al termine, che questi ultimi scorci di sole restituiscano una famiglia ritrovata? Non resta che attendere nuovi eventuali sviluppi.