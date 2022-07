Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il lieto annuncio sui social: ora è davvero ufficiale

Ascolta questo articolo

Da tempo si rincorrevano ormai numerose voci in merito ad un loro possibile riconciliazione. Ciò che è certo è che Stefano De Martino e Belen Rodriguez non smettono mai di soprendere, il loro tira e molla è degno delle migliori telenovele. Da quando si sono conosciuti in quelll’aprile del 2012 ad Amici, i due hanno riempito costantemente i giornali di gossip con scoop sempre inediti.

Dopo il matrimonio nel settembre del 2013 la coppia annunciò la loro separazione del 2015, per poi tornare insieme dopo 4 anni e allontanarsi nuovamente nel 2020. Ora, negli ultimi mesi sono, sono stati spesso paparazzati insieme alimentando nuove voci circa l’ennesimo ritorno di fiamma: ecco cosa c’è di vero.

L’annuncio della coppia

L’estate del 2022 potrebbe essere ricordata per le novità entusiasmanti sul gossip, perchè dopo il comunicato ufficiale della separazione tra Totti e Ilary Blasi, un’altra nota coppia è pronta a fare rivelazioni entusiasmanti. Al giorno d’oggi sono i social lo strumento principale per rivelare le ultime novità ai fan, ed è proprio dalla sua pagina Instagram che Stefano De Martino si è esposto in modo piuttosto chiaro.

Dopo averla raggiunta ad Albarella, dove trascorrerà il week end in famiglia, il ballerino ha pubblicato tra le sue storie Instagram uno scatto di Belen al tramonto. Ormai i due sono ritornati una coppia anche sui social, vera e propria conferma ufficiale del loro ritorno di fiamma. Ci si aspetta che nei prossimi giorni anche la nota show girl non mancherà di aggiornare i suoi canali social con qualche scatto inedito in compagnia del suo vecchio amore.

I fan della coppia sono già in visibilio e non vedono l’ora di vederli sempre più spesso insieme in pubblico. C’è chi già si aspetta importanti novità da questa estate, in quanto Belen ha sempre manifestato il desiderio di avere un terzo figlio dopo Santiago e Luna, chi sa che non sia la volta buona.