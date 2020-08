Stefano De Martino e Belen Rodriguez: il ballerino sta tentando di riconquistare la moglie

Sono stati i protagonisti del gossip che ha infiammato l’estate, hanno riempito pagine e pagine di rotocalchi e adesso un nuovo colpo di scena sembra essere all’orizzonte. Loro sono Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la coppia più chiacchierata nel mondo dello showbiz. Tutto risale al periodo del lockdown, quando una nuova crisi ha invaso e pervaso la coppia.

Stefano ha lasciato la casa milanese che divideva con la moglie e il loro bambino, Santiago, ed è partito alla volta di Napoli. I rumors sono cresciuti sempre più, fino a quando sia De Martino sia Belen hanno annunciato la rottura e da quel momento è scoppiato il putiferio. Al ballerino è stata imputata una relazione clandestina con la conduttrice Alessia Marcuzzi, motivo questo che avrebbe portato alla rottura definitiva con Belen.

I diretti interessati hanno categoricamente smentito, ma il dubbio è ormai stato instillato. Nella coppia Belen-Stefano la crepa sembra essere insanabile, con la Rodriguez che dapprima si è lasciata fotografare in atteggiamenti intimi con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, salvo poi chiudere sul nascere la relazione. A De Martino sono stati attribuiti diversi flirt, ma quello che ha sempre tenuto banco è stato quello con la Marcuzzi.

Adesso però, stando a quanto emerge dal settimanale “Chi”, un nuovo colpo di scena sarebbe dietro l’angolo: Stefano sta cercando in tutti i modi di ricucire il suo rapporto con Belen. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha lanciato l’indiscrezione. Se da un lato il ballerino sta tentando di riconquistare la moglie, dall’altro la Rodriguez non ne vuole sapere di tornare con De Martino.

Però in amore mai dire mai, le vie sono infinite come si suol dire. D’altronde, come dichiarato di recente da Maria De Filippi, Stefano combina guai ma poi torna con il suo modo di fare ed è capace di farsi perdonare l’imperdonabile. Se poi di mezzo c’è l’amore, un matrimonio e soprattutto un bambino, Belen potrebbe decidere di cambiare idea e ricucire i cocci di una storia ormai in frantumi.