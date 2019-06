Stefano De Martino e Belen Rodriguez: i rumors sulla data delle nozze bis

Il popolare conduttore di “Made in Sud” Stefano De Martino e la showgirl argentina Belen Rodriguez sono tornati a far parlare e ad infiammare il gossip nazionale grazie ad una notizia che, se confermata, farebbe piacere a molti, ovvero quella delle nozze bis; i due sono infatti ritornati insieme come coppia dopo un lungo periodo di separazione.

Durante il periodo di lontananza, mentre Belen Rodriguez ha iniziato una nuova relazione con il campione di motociclismo Andrea Iannone, l’ex ballerino di “Amici” flirtava con la stilista Gilda D’Ambrosio. Dopo il ritorno di fiamma tra Stefano e Belen i rumors più accreditati hanno parlato di nuovi fiori d’arancio.

Stefano e Belen sposi bis: i rumors sulla data delle nozze

Stando alle ultime indiscrezioni che circolano sul web, e non solo, i nuovi fiori d’arancio tra Stefano e Belen potrebbero essere celebrati il prossimo 20 settembre; una data che è molto cara alla coppia, poiché proprio il 20 settembre del 2013 si erano sposati la prima volta e in quella data, inoltre, Belen compirà anche i suoi 35 anni.

Dalla loro unione è nato il piccolo Santiago, per il bene del quale Stefano e Belen sono rimasti sempre molto uniti ed in buoni rapporti. Il loro amore, però, sembra non essere mai finito, alimentando così la speranza dei numerosi fan della coppia dello showbiz. Negli ultimi giorni Stefano e Belen si sono concessi una fuga romantica ad Ibiza, dove la showgirl è apparsa in abito bianco per un servizio fotografico, alimentando ancora una volta i rumors sulle loro nozze.

Nel corso dell’ultima puntata di Mattino 5 si è tornati a parlare dei rumors riguardanti il matrimonio bis di Stefano De Martino e Belen Rodriguez e, stando a quanto rivelato nel corso della trasmissione condotta da Federica Panicucci, al secondo matrimonio della showgirl argentina e dell’ex ballerino di “Amici” parteciperanno solo i parenti più stretti e gli amici più cari, oltre naturalmente al piccolo Santiago.