Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi insieme al ristorante

Ci risiamo. Esattamente un anno dopo ci risiamo. Sono passati solo 12 mesi da quando “Dagospia” sganciò la bomba: Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi amanti segreti. Da quella notizia ne uscì fuori il putiferio. Con i diretti interessati che hanno sempre fermamente smentito, il portale di Roberto D’Agostino che insisteva aggiungendo particolari, come il fatto che la relazione clandestina fosse stato il motivo della fine del matrimonio bis tra il ballerino e Belen Rodriguez.

Insomma davvero un gossip infuocato come la stagione nel quale è uscito fuori. Adesso, si è tornati a parlare della vicenda dopo che la Marcuzzi e De Martino sono stati pizzicati insieme al ristorante. Un incontro fortuito il loro, che i paparazzi del magazine “Chi” (quello che ha analizzato attentamente il presunto flirt dell’epoca) non si sono fatti sfuggire per niente al mondo e subito immortalato.

I due si sono visti al ristorante Lo scoglio da Tommaso, nel borgo di Marina del Cantone in Costiera amalfitana. Stefano frequenta spesso quelle zone, Alessia un po’ meno ma sabato 12 giugno ha deciso di recarsi in costiera. Non era da sola la conduttrice, accompagnata dal marito Paolo Calabresi Marconi. Il magazine “Chi” ha raccontato dettagliatamente come sono andate le cose.

La conduttrice romana è uscita in barca assieme al marito e alcuni amici. Dopo un bagno al mare si dirigono verso il ristorante sopra citato per un pranzo con 8 amici, con l’intento di festeggiare il compleanno di Paolo. Nel mentre Stefano va anch’esso a prendere il sole in barca adottando poi uno strano comportamento, come riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini.

“All’improvviso si “sveglia”. Scompare sottocoperta per poi riemergere docciato e vestito in perfetta eleganza. Tira su l’ancora in gran fretta e fa rotta verso Lo scoglio da Tommaso. Come mai la decisione di andarci: ha forse ricevuto un messaggio da qualcuno? È solo un caso?“, queste le parole che si leggono.

Le coincidenze però non sono finite. Arriva prima De Martino che prende un tavolo vicino all’entrata e soprattutto vicino a quello della Marcuzzi. Quando quest’ultima e il marito arrivano, Stefano saluta e abbraccia calorosamente Calabresi Marconi. Per Alessia invece un bacio sulla guancia. “Quando la Marcuzzi va in cucina per preparare le candele sulla torta, Stefano approfitta della sua assenza per alzarsi e mettersi nella zona del locale dove c’è l’acquario: guarda da lontano la coppia che festeggia il compleanno“, si continua a leggere.

Insomma, ancora una volta la conduttrice romana e il ballerino hanno infiammato il gossip di questa prima parte d’estate. Sicuramente nulla di paragonabile a quanto accaduto lo scorso anno, però è chiaro che se i due si incontrano tutti gli occhi sono subito puntati su di loro. D’altronde il mondo è piccolo e capita di incontrarsi. Però una domanda sorge spontanea: questo mondo è davvero piccolo oppure lo si rende tale di proposito?