Stefano De Martino compie 30 anni e festeggia con tutta la famiglia a Napoli

Stefano De Martino, ballerino, conduttore, ed ex protagonista della scuola di “Amici“, il noto talent show ideato e condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, ha spento 30 candeline. Il marito di Belen Rodriguez, non si è risparmiato nei festeggiamenti e ha potuto contare sulla presenza delle persone a lui più care.

De Martino, che sul piccolo schermo ha dato il via alla propria carriera partecipando come ballerino al talent “Amici”, conduce oggi su rai 2 il programma “Stasera tutto è possibile“, nel quale un gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo deve cimentarsi in prove divertenti. La carriera di Stefano è ormai decollata, diventando uno dei personaggi televisivi più amati.

Se dal punto di vista professionale questo sembrerebbe essere un momento d’oro per il ballerino, lo stesso dicasi per quello personale ed in particolar modo sentimentale. De Martino dal 20 settembre 2013 è sposato con Belen Rodriguez, l’argentina più amata e discussa della televisione italiana. La coppia che ha un figlio, Santiago 3 anni, dopo un periodo di forte crisi culminato nella separazione (Belen aveva intrapreso addirittura una nuova relazione con il campione della Moto GP, Andrea Iannone, attualmente legato alla Youtuber, Giulia De Lellis) da qualche mese pare essersi ritrovata e appare sui social più unita e innamorata che mai.

E proprio Stefano, che lo scorso 3 ottobre ha compiuto 30 anni, ha festeggiato insieme alla moglie, al figlio, ai genitori, ai suoceri, ai fratelli e agli amici. Il ballerino e la sua famiglia si sono concessi una giornata in barca, al largo di Napoli (paese originario di Stefano), tra giri, tintarella, pranzi, cene di lusso e tanto divertimento.

Dalle foto postate sui social è emersa una sintonia particolare tra i genitori di Stefano e quelli di Belen, sintomo che la serenità ritrovata ha avuto un effetto positivo anche sulle loro famiglie. Il compleanno di De Martino insomma è stato un’ottima occasione per trascorrere una giornata in serenità e relax, riunendo tutta la famiglia. Unica nota stonata, ma divertente è stato quando Gustavo Rodriguez, papà di Belen, si è lasciato cadere la torta dalle mani. Non resta che fare tanti auguri a Stefano De Martino per i suoi 30 anni.