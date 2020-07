Stefano De Martino avvistato in barca con una misteriosa bionda: ora esce tutta la verità

Sul settimanale “Nuovo” sono uscite alcune foto di Stefano De Martino su una barca in mezzo ad uno splendido mare blu, in compagnia di una misteriosa bionda. La ragazza sembra avere molta confidenza con l’ex ballerino di Amici e infatti gli scatti li riprendono insieme a fare un bagno nelle acque cristalline e poi sulla barca, dove la misteriosa ragazza si concede un momento di relax distesa sotto il sole.

Dopo la notizia dell’allontanamento tra De Martino e Belen Rodriguez, è stato facile per gli amanti del gossip iniziare a fantasticare su quella che per molti risultava essere già la nuova coppia dell’estate 2020. A fare chiarezza sulla questione dopo la pubblicazione delle immagini, ci ha pensato direttamente l’ufficio stampa di De Martino.

Stefano De Martino fa chiarezza sulla misteriosa bionda

“Comprendo la naturale e corretta necessità di dover pubblicare notizie sulla vita privata del mio assistito ma purtroppo, ad oggi, non ci sono e nel caso ci fossero non avremmo problemi a dichiararle; per vostra conoscenza il 90% di tutte le notizie lette online sono semplicemente fake news” inizia così il comunicato stampa che vuole mettere un punto al facile misunderstanding che foto del genere possono creare.

Continua poi puntualizzando che la professionalità e la buona fede del settimanale non sono mai state messe in dubbio, così come quelle del suo direttore che viene definito “prezioso”. Allo stesso tempo però si rende necessario un chiarimento dei fatti che presto arriva per la delusione di chi aveva già sognato un nuovo amore per De Martino.

“La ragazza bionda, vittima della copertina, si chiama Emma ed è un’amica di Stefano De Martino felicemente fidanzata con Andrea (di cui non cito i cognomi per rispetto della privacy) anch’esso presente in quel caldo e comune pomeriggio”, ecco svelato l’arcano e continua rivelando la presenza del suddetto fidanzato sulla barca, a volte in atteggiamenti anche intimi con lei: “Molto probabilmente, come spesso accade, il settimanale ha ricevuto un servizio non completo dal paparazzo“. Sul sito FanPage, alla fine, è stata svelata l’identità della ragazza: Emma Scalondro, una consulente d’immagine.