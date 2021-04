Stefano De Martino attratto da una ballerina di "Amici": il gossip

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Stefano De Martino era un concorrente prima e un ballerino professionista poi, ad “Amici“. Nel talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, Stefano ha visto la sua carriera decollare e oggi, grazie anche alla storia poi naufragata con Belen Rodriguez, è un personaggio affermato a tutti gli effetti.

Il legame di affetto e stima che lo lega alla De Filippi non è mai mutato, tanto che Queen Mary quest’anno l’ha voluto ancora una volta nel talent, anche se in vesti differenti rispetto al passato, ovvero quelle di giudice. Oggi De Martino appare single e il gossip, nelle ultime ore, sta iniziando ad impazzare: avrebbe messo gli occhi proprio su una ballerina di “Amici”.

Qualche flirt è stato attribuito a Stefano, ma mai nulla di serio o ufficiale. Un segnale ben preciso però ha riportato il ballerino al centro dell’attenzione. Durante la registrazione della quarta puntata del serale di “Amici”, le ballerine Martina e Serena si sono sfidata e con grande sorpresa, a vincere è stata la prima. Votata sia da Stash che dallo stesso Stefano.

Il web è così insorto, ritenendo che De Martino voti con l’ormone e non con lucidità. Secondo le malelingue, il ballerino avrebbe un interesse proprio per Martina e ciò lo spingerebbe a salvarla. Se però da un lato vi è chi crede che Stefano sia invaghito di Martina, dall’altro c’è chi non crede a questo pettegolezzo e ritiene che il giudice voti in maniera obbiettiva.

Il polverone è stato ormai sollevato, anche se, come spesso accade, Stefano De Martino continua a rimanere in silenzio sulla questione. Il web al momento è spaccato in due e chissà come e se evolverà la questione. Al momento resta solo un gossip orchestrato dagli utenti, ma mai dire mai. Forse per davvero Stefano De Martino è attratto da Martina.