Stefano De Martino attacca L’Isola dei Famosi: "È stato un supplizio"

In molti ricordano Stefano De Martino per la sua esperienza a “L’Isola dei Famosi“. Il ballerino ha fatto l’inviato per il reality show nel 2018, ma la sua avventura non è stata del tutto positiva. La trasmissione infatti ricevette numerose critiche da parte dei telespettatori, in particolar si soffermarono sulla brutta situazione del “canna-gate”.

Neanche Stefano De Martino sembra avere un bel ricordo della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi, e intervistato a “La Stampa” ha voluto parlare proprio di quel periodo. Successivamente, si esprime sul nuovo ruolo di conduttore nel programma “Made in Sud“, insieme a Fatima Trotta, e ovviamente scappa una domanda anche sull’ex compagna Belen Rodriguez.

Le parole del conduttore

Queste sono le sue parole sul reality show: “L’Isola dei Famosi mi ha insegnato molto ma è stato un supplizio. Mi annoiavo a morte, c’erano molte ore vuote. Pensi che in quei giorni, grazie ai tutorial su YouTube, ho imparato da autodidatta a suonare la chitarra. E poi mi mancava mio figlio, mi sembrava di perdere tempo senza di lui. Mi sono chiesto: ma io questo programma lo vedrei a casa? Indovini cosa mi sono risposto…”.

In seguito, parla della proposta ricevuta da Rai 2 per condurre Made in Sud: “Carlo Freccero mi ha offerto la conduzione, e dato che lo conoscevo e stimavo professionalmente ho accettato subito. So che è un personaggio molto particolare, è uno che sposa completamente ciò in cui crede. In cuor mio speravo di lavorare per lui: essere chiamato è stato un buon pretesto per cambiare casacca”.

Nell’intervista Stefano De Martino ha voluto ricordare la separazione molto dolorosa avvenuta con Belen Rodriguez, ma che gli ha anche insegnato qualcosa per il futuro. Su questo argomento resta sempre piuttosto vago, ma ammette di aver voluto trovare un giusto equilibrio per il bene del loro figlio Santiago.