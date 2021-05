Stefano Coletti esce allo scoperto con Elisabetta Gregoraci: le foto pubblicate

Già all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini aveva sottolineato come Elisabetta Gregoraci fosse tutt’altro che single come sosteneva lei. Aveva mostrato infatti la foto di un’auto sportiva – quella del pilota monegasco Stefano Coletti – con una targa dedicata alla show-girl calabrese, con le sue iniziali e la sua data di nascita.

L’ex moglie di Flavio Briatore aveva reagito alle affermazioni del conduttore con una risatina isterica, senza negare, ma dopo il GF Vip aveva continuato a dichiararsi single. Ma nella casa di Cinecittà anche altri episodi avevano lasciato pensare che la Gregoraci non fosse affatto single come continuava a ripetere e soprattutto come diceva al suo corteggiatore Pierpaolo Pretelli.

Per esempio, nel cielo di Roma era volato un aereo con la scritta “Ely sei l’epicentro del mio terremoto”, che Elisabetta aveva accolto felice e battendosi la mano sul petto, un gesto che doveva rassicurare Coletti sul fatto che lei con Pier fingeva e in realtà pensava solo a lui.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti sono una coppia?

In realtà, quando Elisabetta a Natale ha lasciato la casa del GF Vip, non è mai uscita allo scoperto con un uomo, men che meno con Coletti, e il gossip si era calmato. Almeno fino a ieri sera, quando il giovane pilota ha pubblicato ben tre foto con la donna, con cui chiaramente è fidanzato.

Il primo è un selfie con i visi vicini; nella seconda foto, Stefano abbraccia la Gregoraci e sul suo braccio si vede il tatuaggio con la scritta “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Per finire, tra le storie Instagram c’è una terza foto, che immortala l’ex lady Billionaire vicino all’auto dell’uomo. O meglio, vicino alla targa, che è proprio dedicata a lei visto che contiene l’iniziale della showgirl e il suo anno e mese di nascita.

Insomma, sembra proprio che quello si mormorava era tutto vero. Elisabetta dunque ha sempre mentito? Questo dicono i fatti – che sono piuttosto chiari – ma per adesso la Gregoraci non si è espressa in alcun modo, né confermando né smentendo le naturali conclusioni che si traggono dalle foto del suo fidanzato (?). Staremo a vedere se lo farà nelle prossime ore!