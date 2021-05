Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci: un tenero scatto insieme, ma lui chiarisce

Sono diventati, nel corso delle ultime settimane, i principali protagonisti della pagine di cronaca rosa. Parliamo della coppia del momento (o per meglio dire, presunta tale), ovvero di Elisabetta Gregoraci e di Stefano Coletti. Sono in tanti ad affermare che in realtà i due, nonostante le ripetute smentite, sono già una coppia da un bel pezzo ma non hanno ancora avuto modo di dichiararsi al pubblico.

Nelle precedenti settimane infatti i tanti fan della Gregoraci hanno mosso polemiche nei confronti dell’ex gieffina, accusandola di aver mentito sul rapporto con Coletti, partendo proprio dal periodo in cui la donna stava affrontando la sua avventura al “Grande Fratello Vip”. Dopo una settimana di calma e stasi sembra che i due siano ritornati di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta a causa di Coletti.

La foto insieme e l’intervento chiarificatore

Di recente infatti il pilota ha deciso di voler pubblicare una foto molto tenera, in cui si vede Elisabetta dare un bacio affettuoso sulla guancia al suo Stefano. A questo punto i fan non hanno potuto non commentare lo scatto, affermando che la loro ipotesi è sempre stata veritiera, ovvero che è sempre esistita una storia tra i due, ma a questo punto ci pensa lo stesso autore dello scatto a fare chiarezza.

Ecco cosa ha dichiarato Stefano in merito alla foto: “Conosco Elisabetta da anni, e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo insieme ai tempi del GF, quindi non capisco perché dovrebbe essere bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale, e non si merita sicuramente questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme“.

Sembra che dunque che, come sempre, la verità sta nel mezzo, ovvero che non è del tutto vero che i tra loro esiste solo un semplice rapporto di amicizia, ma allo stesso tempo è pur vero che non esiste ancora una storia d’amore ufficiale, diciamo i due si ritrovano ancora in una fase di corteggiamento e frequentazione. Mistero risolto.