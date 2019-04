Stefano Bettarini parla delle sue avventure nei reality: "Li faccio per soldi”

Stefano Bettarini è appena rientrato dalla sua avventura in Honduras come naufrago de “L’isola dei famosi” e per l’occasione ha voluto rilasciare una lunga intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha rivelato le motivazioni che lo spingono a compiere alcune scelte nella sua vita. Questo perchè Stefano ha partecipato già a ben sette reality, in qualità di concorrente e di inviato e questo ha sollevato non pochi dubbi nei telespettatori da casa.

Anche la collega Marina La Rosa, in un momento di rabbia, lo aveva soprannominato “Mr Reality“, ma subito dopo era tornata sui suoi passi chiedendogli scusa. Secondo Bettarini, invece, davanti al lavoro non si deve mai dire di no, in primis perchè non si deve mai precludersi nulla e poi perchè lui è una persona che ama mettersi in gioco, mettere alla prova i propri limiti, sia a livello fisico che psicologico.

Stefano ha dichiarato che rifarebbe ognuna di queste esperienze nello stesso modo in cui le ha fatte, senza cambiare nulla. L’ex calciatore ha ammesso altresì di tenere sempre e comunque un atteggiamento low profile, soprattutto quando decide di partecipare ad un reality.”Ho provato anche a fare l’inviato, poi sono tornato a fare il concorrente perché volevo rimettermi in gioco, far capire che io sono uno con un profilo molto basso, che non mi sono mai montato la testa”.

Per quanto riguarda invece il nomignolo di “Mr Reality“ affibbiatogli da Marina La Rosa, Stefano ha confessato che da parte sua le aveva dato della manipolatrice e lei forse si è sentita colpita contrattaccando e pensando di offenderlo. Ma lui sostiene di non offendersi e di partecipare ai reality per divertimento ma soprattutto per guadagnare e garantire un futuro di un certo tipo ai suoi figli. “Andrei anche a pulire i bagni piuttosto che stare a casa a fare nulla”, ha dichiarato Bettarini.

Per lui la partecipazione ai reality non rappresenta propriamente un mestiere, in quanto dietro c’è molto divertimento, come quando giocava a calcio e, nonostante tutti i sacrifici, continuava ad amare ciò che stava facendo. Dichiara poi di essere riuscito, fortunatamente, a mettere da parte un po’ di soldi per i suoi figli, e che partecipare ai reality gli consente di garantire loro un futuro agiato. “Quando non mi sentirò più di farlo smetterò”, ha concluso l’ex claciatore.