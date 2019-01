Stefano Bettarini parla della rottura fra la Ventura e Carraro: “Che la storia con lui sarebbe finita lo avevo previsto”

Dopo la conclusione della storia con Gerò Carraro, Simona Ventura sta frequentando Giovanni Terzi, giornalista de ‘Il Giornale’ e direttore della testata online Il Giornale Off. Stefano Bettarini e Simona Ventura hanno brillantemente superato i problemi della separazione, sono divenuti amici, confidenti ed hanno trascorso le vacanze natalizie assieme.

La tigre di Chivasso ha raggiunto Stefano a Sharm El Sheikh dove, insieme ai figli e a Nicoletta Larini, ha festeggiato il Capodanno. Terzi, stando alle dichiarazioni dell’ex calciatore, sarebbe stato invitato ad unirsi al gruppo.

Il giornalista ha confermato le voci, confessando che lui e Simona si frequentano da un mese e che la relazione li ha lasciati entrambi sorpresi. Stefano Bettarini, al contrario della ex consorte, sempre su ‘Chi‘, ha deciso di vuotare il sacco: “Di sicuro Simo ha consumato tutta la banda larga dell’Egitto per stare al telefono con lui”. Il giornalista non ha raggiunto la famiglia perchè, quando Bettarini ha chiesto a Simona se a Sharm sarebbe venuta da sola o in compagnia, lei gli ha risposto, sorridendo, che le presentazioni sarebbero avvenute in seguito.

Stefano Bettarini aveva intuito un anno fa che la storia fra la Ventura e Gerò Carraro sarebbe finita: “Lo dico senza il desiderio di offendere nessuno, ma erano, sono, troppo diversi. Simona oggi ha riacquistato sicurezza. Fattori che le erano stati sottratti, ingiustamente, sul lavoro. Molto del merito va a Maria De Filippi che ha creduto in lei”. L’ex calciatore ha sottolineato che Temptation Island è stato un punto di svolta, e che la sua serenità lo rende lieto.

Gerò, dopo la fine della lunga relazione con la conduttrice, ha una nuova storia. Il settimanale Oggi, ha pubblicato una foto dell’imprenditore durante un fine settimana romantico a St. Moritz assieme a Laura Moretti, conosciuta come la “regina della moda meneghina”, figlia dei proprietari di una boutique di via della Spiga.