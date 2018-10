Stefano Bettarini, niente nozze con Nicoletta Larini dopo "Temptation Island Vip": c’entra Simona Ventura?

Stefano Bettarini, l’ex calciatore ed ex marito della conduttrice televisiva Simona Ventura, è tornato a far parlare di sé dopo la partecipazione in coppia con la fidanzata Nicoletta Larini a “Temptation Island Vip” per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista, che riguardano proprio il suo futuro di coppia.

Il percorso fatto insieme aa dating show di Canale 5 “Temptation Island Vip” è sicuramente riuscito a riavvicinare molto la coppia formata da Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Il loro legame è stato messo a dura prova non solo dalle tentatrici presenti nel villaggio, ma anche dalle reciproche incomprensioni dovute alla differenza d’età oltre che ad una insana gelosia.

Stefano Bettarini sposerà Nicoletta Larini?

Il viaggio nei sentimenti di Stefano e Nicoletta si concluso bene a differenza di altre coppie del villaggio che invece hanno dovuto confrontarsi con l’amara rottura della loro relazione. Il sentimento ed il legame che unisce l’ex calciatore a l’imprenditrice toscana oggi è più forte e più solido di prima.

Recentemente i due sono stati ospiti insime alla Ventura nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo” dove hanno dichiarato ancora una volta di amarsi molto. Ma allora a fronte di tanta intesa e tanto amore, perché la coppia non convola a nozze? Questa è la domanda che in molti si pongono, specialmente dopo averli visti a “Temptation Island Vip”.

A non avere dubbi a tal proposito, però, è in primis Stefano Bettarini. L’ex marito di Simona Ventura, infatti, nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale di gossip “Chi” ha dichiarato di non voler mettere su famiglia con Nicoletta, né ora né in futuro. Il perché è presto detto, infatti Stefano ammette di aver già dato in tal senso, avendo sposato Simona Ventura, da cui ha avuto due figli da lei

Niente nozze, quindi, con Nicoletta Larini, secondo i piani di Stefano Bettarini che dichiara: “Su questo punto non faccio un passo indietro” – per poi proseguire dicendo – “Per rispetto alla mia famiglia precedente e, soprattutto, perché non lo desidero“. Sembra che Nicoletta sia al correonte di tutto ciòè niente matrimonio né figli.

Interpellata sull’argomento, Nicoletta Larini ha detto la sua: “Io accetto la sua decisione, accetto la privazione di una famiglia. Mi spiace, sono innamorata e sono pronta a prendermi le critiche addosso” – per poi dichiarare: “Oggi rinuncio al sogno di una famiglia per amore dell’uomo che amo“.