Stefano Bettarini dice la sua in merito alla sua ex moglie Simona Ventura e il nuovo fidanzato Giovanni Terzi

Stefano Bettarini che oltre ad essere l’ex marito di Simona Ventura è stato anche uno dei protagonisti principali di Temptation Island Vip, ha voluto commentare la foto che ritrae proprio la sua ex e il suo nuovo fidanzato Giovanni Terzi. La sua intervista completa verrà infatti pubblicata domani 9 gennaio 2019 nel nuovo numero di Chi di Alfonso Signorini.

Ci aveva pensato però Gabriele Parpiglia a dare l’anticipazione sul suo profilo Instagram asserendo che Simona Ventura e Giovanni Terzi dopo anni di amicizia avevano deciso di frequentarsi anche se da pochissimo tempo. In questi giorni sembra che lo stesso Terzi abbia voluto sottolienare di non essere stato lui la causa della fine della storia tra Simona e Gerò.

Stefano Bettarini che ha trascorso le vacanze di Natale con la conduttrice e i figli a Sharm El Sheikh ha invece dichiarato “Sicuramente ha consumato tutta la banda larga dell’Egitto per stare al telefono con lui.” lasciano così capire che la relazione è seria e sicuramente molto importante. Sembra dunque che questo sia un bellissimo periodo per la Ventura non solo per quanto riguarda l’amore ma anche in merito alla carriera televisiva.

E’ notizia di qualche settimana che l‘ex presentatrice di Temptation Island Vip farà il suo ritorno in Rai in prima serata e al timone della trasmissione seguitissima The Voice Of Italy. La conduttrice è stata lettaralmente fatta fuori da Mediaset e la notizia era stata data direttamente dal Direttore Generale Palinsesti Mediaset Marco Paolini che si era detto molto dispiaciuto.

La sua conduzione di Temptation Island Vip aveva portato a casa dei buonissimi ascolti e nulla lasciava pensare ad un allontanamento della conduttrice dal programma seguitissimo prodotto da Maria De Filippi. Sicuramente Mediaset perde una valida collaborazione che invece ritroverà la Rai dove Simona, per tanti anni, ha condotto L’Isola dei Famosi.