Stefano Bettarini contro il GF Vip: polemica sui baci gay nella casa

Una squalifica che è stata amara da mandare giù per Stefano Bettarini, data la sua eliminazione diretta a seguito di una bestemmia detta dall’ex calciatore; bestemmia contestualizzata in un discorso, che assumeva più la valenza di un semplice intercalare, ma comunque valevole della squalifica per direttissima.

Da quando Bettarini è uscito dalla casa del “Grande Fratello Vip” (dopo pochi giorni dal suo ingresso) ha sempre avuto un po’ il dente avvelenato nei confronti dello show e della produzione, tanto da dichiarare di sentirsi alla fine dei giochi usato solo per fini di share: ” mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo…Dello share“.

La polemica per i troppi baci gay

A questo giro però, Bettarini si scaglia su un aspetto che molto spesso si vede nella casa, ovvero una vera e propria esagerazione dell’omosessualità. L’ex marito di Simona Ventura ha infatti così commentato quelle numerose scene dove si vedono i personaggi del reality, scambiarsi baci gay: “Non si combatte così l’omofobia. Il troppo stroppia sempre. Ma per me (personalissimo parere) ottengono solo e soltanto l’effetto contrario, ovvero irritare anche chi omofobo non è affatto“.

Dopo questa dichiarazione, Bettarini pubblica anche le prove a sostegno della sua tesi; foto che ritraggono Rosalina Cannavò dare un bacio molto passionale con la Mello, durante la notte di Halloween, quello tra Tommaso Zorzi con il suo amico Francesco Oppini, e di nuovo Zorzi con Pierpaolo Pretelli in vasca e successivamente Andrea Zenga.

Un Bettarini che appare dunque abbastanza polemico versi questi atteggiamenti poco corretti nei confronti del pubblico. Chissà se ci sarà la risposta del padrone di casa, Alfonso Signorini. Il presentatore infatti potrebbe, durante il corso della prossima puntata, rispondere alle accuse avanzate da Bettarini, ma per saperne di più bisogna attendere la prossima puntata, che di certo sarà sempre ricca di colpi di scena.