Stefano attacca Manuela dopo Temptation Island: "Ancora oggi scrivi alle mie ex"

La coppia tra Manuela Carriero e Stefano Sirena è definitivamente scoppiata dopo la partecipazione a “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. I due poi successivamente si sono avvicinati ai loro reciproci tentatori e ad oggi sembrano che siano pronti a voltare pagina e dimenticarsi del loro passato.

Manuela infatti sta conoscendo il single Luciano Punzo e come rivelato nella puntata speciale dedicata al mese dopo le cose stanno andando per il verso giusto. Nonostante questo negli ultimi giorni la ragazza al magazine ufficiale di “Uomini e Donne” ha lanciato una frecciatina nei confronti del suo ex Stefano, rivelando che quello visto in Sardegna è stato del tutto sconcertante invitandolo a imparare il rispetto e gli elementi fondamentali di una relazione.

La risposta di Stefano Sirena

Stefano a oggi si sta godendo la sua conoscenza con Federica Cleo ed a quanto pare anche tra i due le cose stanno andando nel verso giusto. Sempre in una intervista al magazine di “U&D” il ragazzo ammette di aver sbagliato alcune cose durante la partecipazione a “Temptation Island” e per questo motivo ci tiene a scusarsi con l’ex fidanzata.

Le ultime dichiarazioni di Manuela però hanno fatto cambiare repentinamente idea a Stefano. Difatti, in un post scritto su Instagram ove si fotografa allo specchio, ha voluto lanciare una frecciatina alla sua ex: “Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato. Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex, insulti di ogni genere, cerchi approvazione nei modi più disperati… Sii matura, goditi la tua felicità”.

Tra i tanti commenti, in cui è presente anche la blogger Deianira Marzano, si può facilmente notare che quasi tutti si schierano per Manuela, ove Stefano viene invitato a voltare definitivamente pagina con la sua tentatrice.