Stefania Sandrelli parla del suo burrascoso matrimonio con l’ex marito Nicky Pende

Stefania Sandrelli, vip amatissima del cinema italiano, si racconta ai microfoni del giornalista Enrico Caiano di ”Liberi Tutti – Corriere della Sera” e rivela i dettagli della sua storia d’amore con l’ex marito Nicky Pende, prematuramente scomparso e padre del suo secondo figlio. Tutti noi immaginiamo la Sandrelli come una fantastica diva d’altri tempi, maliziosa e piena di sogni, come l’abbiamo vista in “Divorzio all’italiana“, ma non è soltanto quella che è riuscita ad entrare nella storia del cinema italiano, è molto altro.

La Sandrelli è anche una donna decisamente sofferente e consapevole di tutto ciò che le accade nella vita quotidiana. Lei è anche una madre piena di energia, una moglie ricca d’amore ed una dolcissima nonna. All’età di 72 anni Sandra rivela che non smetterà mai con il cinema, se non per cause di forza maggiore. Lei stessa si definisce come termometro del cinema italiano.

L’attrice, al microfono di Enrico Ciano, ha rivelato di essersi sempre fidata del suo istinto naturale ed i conti sono sempre tornati. Il successo lo ha ottenuto con il sopracitato capolavoro “Divorzio all’italiana”, film che ha girato in Sicilia, quando era ancora minorenne, sotto la guida del grande regista Pietro Germi.

Il giornalista poi chiede della sua burrascosa storia con il medico Nicky Pende, matrimonio da cui Stefania Sandrelli ha avuto il suo secondo figlio, Vito. “Lo sposai per amore, sapeva che mi fidavo di lui in tutto, certa che sarebbe stato un bravo medico, un bravo marito e un bravo padre. Ma la vita non va mai tutta dritta.“, queste le rivelazioni della diva al Corriere della Sera.

L’attrice, continuando nel racconto, rivela che Nicky era estremamente corretto ma un pò troppo Dottor Jekyll e Mister Hyde. Aveva probabilmente dei problemi caratteriali che lei non poteva conoscere prima delle nozze. Quando si sono lasciati, però, “mi sono sentita come nuda in una foresta, sola e di notte. Ero veramente disperata“.