Stefania Orlando sul suo periodo buio prima delle nozze: “Ho pensato di farla finita”

Stefania Orlando, celebre conduttrice televisiva di origini romane, si appresta a sposarsi con Simone Gianlorenzi, compagno al quale è legato da 11 anni. Ad annunciarlo è stata lei stessa nel corso di un’intervista concessa al settimanale Chi.

Oltre a raccontare di questo momento di felicità, la 51enne trova anche la forza di tornare indietro nel tempo, quando a seguito della morte della sua migliore amica, si è trovata ad affrontare un periodo molto difficile della sua vita. Come da lei confessato, la sua perdita ha rischiato di compromettere la sua salute.

“Dopo la perdita della mia migliore amica, ero diventata ipocondriaca a livelli inimmaginabili. Prendevo di tutto, avevo continui attacchi di panico e facevo non so quante analisi e visite mediche alla settimana”. Uscire da questo tunnel non è stato affatto facile, e probabilmente non ne sarebbe venuta a capo senza l’aiuto del suo attuale compagno.

“Lui c’è sempre stato quando nessuno lo avrebbe mai fatto” ha aggiunto la Orlando che lo ha lodato per la pazienza dimostrata sostenendola e standole accanto. Anche perché il momento era talmente critico che non nasconde di aver pensato di volerla fare finita. “È capitato, ma quando non avevo ancora Simone nella mia vita. Sono attimi”. In quel periodo, l’ex moglie di Andrea Concato si sentiva molto sola, senza alcun punto di riferimento. Ad aggravare la situazione c’era anche la mancanza del lavoro, che le avrebbe invece permesso di distrarsi e non pensare al peggio.

Per fortuna è riuscita ad affrontare e mettersi alle spalle questo momento no. E proprio parlando di Andrea Concato, Stefania Orlando deve riconoscere che nei suoi confronti non c’è più fiducia, né tanto meno amore. Inizialmente avevano deciso di rimanere amici, poi con l’arrivo di Nicole, la sua nuova compagna, l’ex si è allontanato. Non a caso non sarà presente al suo matrimonio con Simone. “Ha scelto di tenermi fuori dalla sua vita e rispetto la sua volontà” ha dichiarato la showgirl al giornale di Alfonso Signorini.