Stefania Orlando ha rifiutato il ruolo di opinionista al GF Vip 6: il motivo

Una dei personaggi più carismatici e amati della passata edizione del “Grande Fratello Vip“. In molti hanno fatto il tifo per lei, affinché potesse portare a casa la vittoria. Un personaggio che ha fatto faville nella a casa ed anche all’esterno, collezionando migliaia di followers su Instagram. Parliamo di Stefania Orlando e del suo enorme successo dopo il Gf Vip.

Dopo un periodo di meritato riposo (sei mesi in una casa con tanti altri personaggi non è per niente semplice) per la Orlando sono tantissime le offerte lavorative future, tra cui anche il ruolo di partecipare alla prossima edizione di “Tale e Quale Show“, ma non solo. Di recente la donna ha raccontato di essere stata costretta a rifiutare una proposta di lavoro proveniente proprio dal mondo del GF Vip.

Stefania Orlando rifiuta il ruolo di opinionista

Il settimanale “Oggi” infatti riporta che la Orlando ha di recente ricevuto l’allettante offerta di partecipare ancora una volta al Grande Fratello, questa volta però nel ruolo di opinionista del programma. Dopo una prima fase di riflessione, la Orlando pare che abbia deciso di declinare l’offerta, spiegandone anche il motivo di questa scelta: “Ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa per quasi sei mesi, serve una pausa“.

Se dal punto di vista lavorativo le cose vanno davvero a gonfie vele per Stefania, si può dire di certo la stessa cosa anche in ambito sentimentale. La donna ha di fatto dichiarato che da qualche tempo sente l’esigenza di volersi prendere cura di qualcuno, un forte desiderio materno insomma, tanto da decidere di prendere una decisone molto importante.

L’ex gieffina ha infatti dichiarato di aver iniziato le pratiche per un affidamento, insieme a suo marito Simone Gianlorenzi: “Abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a chi ne ha davvero bisogno. Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che la nostra famiglia possa allargarsi. Sento il bisogno di prendermi cura degli altri, di rappresentare questo punto di riferimento, soprattutto per persone più giovani di me. Per la prima volta nella vita ho sentito un forte istinto materno, un impulso totalmente nuovo“.