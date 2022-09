Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si separano: "Scelta inevitabile"

Ascolta questo articolo

Le voci di una presunta crisi tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi circolavano sui social e sui settimanali di gossip già da un po’ di tempo, ma ora arriva la conferma ufficiale della coppia. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, con una storia su Instagram, ha infatti annunciato la rottura con l’ormai ex marito.

Nel lungo post l’attrice rivela che, nonostante abbiano tentato in ogni modo a trovare un punto in comune, alla fine hanno dovuto prendere questa inevitabile decisione. Non vengono svelati i motivi della loro separazione, ma Stefania invita gli utenti a non fidarsi delle notizie che possono uscire nei prossimi giorni.

Le parole di Stefania Orlando

“Simone e io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati a un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere due direzioni diverse“ ha scritto Stefania mostrando un pizzico di delusione per come sono andate le cose.

Il lungo messaggio rilasciato ai suoi fan però non finisce qui: “Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi”. Nella parte finale della sua storia fa un in bocca al lupo all’ex compagno per il futuro: “Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un granfiassimo affetto, tanta stima, rispetto e l’augurio reciproco di essere felici“.

Il primo indizio della loro rottura, secondo i fan della coppia, è stato lanciato da Stefania Orlando quando ha pubblicato una poesia di Alessandro Amendola, frasista molto popolare sui portali dedicati alle “frasi celebri”: “Ho imparato che la vita di colpisce senza preavviso, anche quando il sole splende e tutto sembra andare a meraviglia, che non c’è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine. Dalla vita ho imparato che le persone se ne vanno ti insegnano ad amarti e coloro che rimangono ti fanno capire cos’è l’amore”.