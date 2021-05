Stefania Orlando difende Tommaso Zorzi e parla del suo futuro: "Voglio condurre un talk"

Durante la quindicesima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, ha fatto parlare molto l’amicizia tra Tommaso Zorzi, poi vincitore del reality, e Stefania Orlando. I due infatti si sono mostrati sin da subito molto uniti, aiutandosi a vicenda durante il lungo percorso passato negli studi di Cinecittà.

La loro amicizia non è terminata dopo la fine del “GF Vip”, siccome Stefania e Tommaso si stanno mostrando ancora oggi molto uniti sia sui social network che in televisione. La Orlando, intervistata da “Panorama”, ha preso nuovamente le difese dell’influencer, rivelando che può essere una boccata d’aria fresca per la televisione italiana.

L’intervista rilasciata da Stefania Orlando

La giornalista di “Panorama” le chiede immediatamente se Zorzi abbia fatto la scelta giusta nel ripartire immediatamente con il ruolo da opinionista ne “L’isola dei famosi”: “Tommaso è giovane, colto, rappresenta il futuro della TV, è rampante e ha grande talento. È giusto che lavori. Detto questo, come ho detto anche a lui, lo vedrei in un contesto diverso, tutto suo: a tratti come opinionista mi sembra imbrigliato in un ruolo, lui è uno che ha bisogno di esprimersi in un format suo“.

Rivela che a causa della distanza alcune cose tra di loro sono ovviamente cambiate, ma nonostante questo la loro amicizia sta andando avanti a gonfie vele e si stiamo a vicenda. Stefania Orlando difatti definisce Tommaso Zorzi come un figlio e pensa che sia un ragazzo molto sensibile e per certi versi una persona matura.

Sulla sua avventura al “Grande Fratello Vip” dichiara di non essersene mai pentita, e per questo motivo lo rifarebbe altre mille volte. Sebbene abbia dovuto lasciare una rubrica da lei condotta su “Unomattina in famiglia” per intraprendere questo percorso, Stefania ammette che il reality show è servito anche per farsi conoscere a una platea più grande.

Infine, parlando del suo sogno professionale e ritirandosi definitivamente dal mondo delle telepromozioni, afferma: “Confesso di sentirmi una donna realizzata, ma se proprio devo sognare, vorrei un mio programma, un talk dove confrontarmi con gli ospiti su tutti gli argomenti. Credo che lo potrei gestire con estrema sicurezza. Vorrei avere la ducia di una rete, quella che forse è mancata in questi anni”.