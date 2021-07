Stefania Orlando confessa: "Hanno cercato di farmi litigare con Adriana Volpe"

Era da tempo che si vociferava di un probabile litigio tra Adriana Volpe, nuovo volto nelle vesti di opinionista del “Grande Fratello Vip”, e Stefania Orlando, ex gieffina molto apprezzata nel ruolo di concorrente. Di recente ci fu anche l’offerta di far diventare la Orlando opinionista dello show succitato, ma un rifiuto della donna ha portato il format a scegliere altri opinionisti.

In effetti appariva strano che le due donne, da sempre amiche, oltre che colleghe, potessero dare adito a un astio e a un litigio in grado di serpeggiare tra le principali pagine gossip. Alla fine è arrivata la verità in una recente diretta Instagram tenutasi la serata di ieri tra le due presentatrici.

Stefania Orlando: “Hanno cercato di farmi litigare”

A chiarire il tutto ci pensa la Orlando in persona che smentisce apertamente questo fantomatico litigio con la Volpe, affermando: “Diciamo che hanno cercato di creare delle dinamiche di antagonismo” invitando poi gli addetti ai lavori di informarsi meglio prima di riportare nero su bianco tali dicerie, per niente veritiere.

La conversazione si è poi alternata in una serie di complimenti ricevuti vicendevolmente: “Tutte le scelte fatte in questi ultimi anni dimostrano quanto sei cresciuta dentro-oppure anche- Sei una persona diretta e vera…Senza filtri…E a me questo piace tanto…“, insomma sembra che tra le due donna ci sia di tutto, ma di certo nessun malumore ha mai scalfito la Orlando, ne tanto meno la Volpe.

A questo punto Stefania, approfittando dell’argomento, coglie l’occasione di ringraziare Alfonso Signorini, il padrone di casa del GF Vip, per averle dato modo di partecipare al reality, dato che all’uscita del gioco la donna ha ricevuto un notevole riscontro positivo dal punto di vista della notorietà, soprattutto dal pubblico femminile: “Questa opportunità me l’ha data Alfonso Signorini…E io gliene sarò sempre grata…Proprio per la vita…“.