Stefania Orlando apre a "Temptation Island" e poi aggiunge: "Dopo il GF con mio marito non è stato facile"

Si è classificata al terzo posto durante l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”. É rimasta ben 6 mesi reclusa nella casa più spiata d’Italia, e da tutti è stata definita la Queen. Ovviamente si tratta di Stefania Orlando, una delle protagoniste del GF Vip. Avendo trascorso mezzo anno chiusa in una casa è chiaro che quando è uscita si è sentita parecchio a disagio.

La conduttrice ha rilasciato un’intervista al magazine “Di Più”, dove ha raccontato le difficoltà vissute nel tornare alla vita di tutti i giorni, difficoltà che comprendono anche il marito, Simone Gianlorenzi. Senza giri di parole, Stefania ha dichiarato: “Quando sono uscita tra me e mio marito c’è stato un momento di imbarazzo. Riprendere l’intimità di prima è stato un po’ problematico. Non è stato semplice“.

Dunque la coppia non è riuscita a riprendere nell’immediato l’intimità di un tempo. Addirittura la Orlando ha ammesso che provava un senso di stranezza nell’abbracciare Simone. Per tale ragione, ha deciso di concedersi una piccola pausa dalla tv proprio per recuperare il rapporto con suo marito che non ha affatto attraversato una crisi, come in molti hanno creduto.

É vero però che la coppia qualche problemino lo ha, dato che la Orlando non ha chiuso le porte ad una sua possibile partecipazione a “Temptation Island” insieme a Gianlorenzi. Ospite di Giada De Miceli a “Non succederà più”, Stefania ha ammesso che accetterebbe anche se la prerogativa del reality è non essere sposati e non avere figli. La Orlando e Gianlorenzi invece sono sposati da due anni.

“A Tempation Island non ci vanno le coppie che credono di dover risolvere delle cose? Sennò che ci vanno a fare? Non lo so, a noi non ci ha chiamato nessuno. Se ci chiamano guarda, ogni cosa va pensata. Temptation Island non so“, queste le parole della conduttrice. La verità è che non vedremo Stefania e Simone a “Temptation Island” proprio perché la coppia è sposata. I fan della Orlando allora sperano in una sua conduzione, ma anche qui dovrebbe essere tutto già scritto dato che ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia.