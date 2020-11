Stash, in arrivo la sua prima figlia. Il dolce messaggio: "Ci riuscirò! Ti aspettiamo!"

Al culmine della felicità, Stash tra poco diventerà padre della piccolina che sta aspettando insieme alla compagna Giulia Belmonte. Una gioia difficile da contenere e per questo ha voluto riversarne un po’ in un dolce messaggio indirizzato proprio a lei. Il leader dei “The Kolors” ha quindi pubblicato un’immagine dove bacia il pancione e accanto le bellissime parole.

“Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa… eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita! Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te…. Ci riuscirò! Ti aspettiamo!”, ha scritto il cantante impaziente ormai di conoscere la sua fagiolina.

La vittoria ad “Amici” e l’annuncio della paternità

Stash, al secolo Antonio Fiordispino, ha iniziato la sua carriera grazie al programma “Amici di Maria De Filippi“. Lui e la sua band “The Kolors“, si sono contraddistinti nella quattordicesima edizione del 2015 arrivando a vincerla. La loro incredibile capacità di affrontare qualsiasi genere musicale ha fatto sì che i loro pezzi venissero contaminati da varie culture e musicalità, rendendoli immediatamente riconoscibili.

Da lì un successo via l’altro che ha infine portato l’artista dietro la cattedra del talent show che lo ha visto nascere, artisticamente parlando, e gli ha dato la possibilità di condividere la sua grande cultura musicale con i ragazzi della scuola di “Amici”. Proprio in quegli studi, durante “Amici Speciali” lo scorso giugno, ha annunciato la bella notizia che da lì a breve sarebbe diventato padre: “La vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello“, aveva rivelato commosso e commuovendo tutti.

A luglio poi in un modo molto particolare, ha rivelato che ad arrivare sarebbe stata una splendida femminuccia. Via social, ha pubblicato un video in cui cantava “And I Love Her” dei Beatles, accanto parole che rivelavano che ad arrivare sarebbe stata una bimba: “And I (already) love her” cioè “Già la amo“.